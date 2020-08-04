苗栗人瑞迷失街頭　徒步4公里昏倒摔傷！路人報警求援

▲百歲老嫗4日清晨獨自外出散步，因不熟路況迷失街頭，所幸遇警協助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名鄭姓老嫗（100歲），4日凌晨5時許未告知家人自行從家中外出散步，因年事已高不熟悉路況，一路從至公路家中步行至3、4公里遠外南苗市場後體力不支暈倒在路上，路人發現急忙報警前往處理，警方獲報後即時到場後聯繫救護人員到場，並於現場替老婦傷口做初步檢傷及包紮後，幸運保住寶貴性命。

南苗派出所表示，4日凌晨5時14分，接獲市場店家報案，指稱在苗栗市區南苗市場有1名老婦不明原因倒臥路旁，請警方前往處理。員警到達現場，發現這名老婦臉色蒼白倒臥路邊，頭部左側還有受傷血跡，遂立即上前關心該老婦身體狀況，並聯繫救護人員到場協助。

老婦向警方表示一早從家中外出散步，沿路走到市場後因體力不支暈倒，頭部撞擊到路面，幸好路人及時發現，經救護人員初步檢傷後，婦人身體已無大礙不需送醫治療。惟年事已高，無法清楚說出住家地址，員警先行將婦人帶回勤務處所，並提供因水及麵包供老婦食用，再以警政查詢系統查詢老婦住家資料後護送老婦安全返家。

苗栗警察分局分局長賴銘助表示，同仁於巡邏勤務第一時間發揮同理心，關心老婦身體狀況並迅速聯繫醫護人員到場處理，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許。同時呼籲家中如有長者要外出散步最好陪伴同行，如有發現身體不適時應找適當地點或處所暫時休息，不需驚慌，也可以請警方或醫護人員前往協助。

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