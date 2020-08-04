　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

從警不到一年…21歲警遭撞腦死！下午2點 「捐出8個部位」　拯救超過10人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者陳以昇、林昱萱、陳雕文／新北報導

新北市樹林分局21歲員警楊庭豪2日凌晨支援三多地區打架糾紛，途中遭17歲張姓無照騎士從側邊高速撞擊，送醫急救1天後仍被判定腦死，家屬心碎簽下器捐同意書，希望兒子可以幫助更多人。對此，亞東醫院4日表示，將在今日下午兩點，將楊員送進開刀房，而楊將捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、胰臟、角膜、血管、瓣膜，受惠人超過10人以上。

▲▼樹林分局警察腦死判定器捐記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲樹林分局警察腦死判定器捐記者會。（圖／記者張榮恩攝）

楊庭豪是警專36期畢業，為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為警察一直是他的志願。從警專畢業後，分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務，10個月來受到警局長官與同事的愛戴…沒想到剛起步的「人民保母生涯」在2日遇上嚴重車禍！

▲楊員具有正義感，家屬非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲楊庭豪深具正義感，家屬非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

家屬心碎表示，雖然庭豪受傷了，但身體還是很強壯，如果捐贈器官可以幫助更多人的話，相信這是也從事警職的庭豪最重要的心願。

對此，亞東醫院說明，「我們的楊員警，星期天遭遇不幸，當天凌晨進到加護病房，有很嚴重頭部外傷，腦部蜘蛛網膜出血、非常腫脹，到院前沒有生命徵象，經搶救生命徵象有回來，我們希望可以挽救他，但經過24小時觀察後，我們發現他還是沒有腦幹功能。」

亞東醫院表示，「我們非常感恩員警的父母，他們對於員警服務的心都能了解，因此幫他進行器官捐贈，我們昨天下午5點40進行第一次腦幹功能測試，晚上10點20進行第二次腦幹功能測試，我們很確定，楊員沒有腦幹功能，今日上午檢座、法醫也到場進行確認。」亞東醫院也提到，「目前我們計畫下午2點，會把他送到開刀房進行手術，捐贈心臟、肺臟、腎臟、肝臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜，受惠人超過10人以上。」

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車外出執行勤務，不料卻遭無照少年撞飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車外出執行勤務，不料卻遭無照少年高速撞上。（圖／記者陳以昇翻攝）

 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴找一堆裸女　遭封殺怒嗆：沒在
年收600萬卻住套房！羅霈穎「八德路工作室」曝光…房價驚人
習慣服安眠藥助眠…羅霈穎猝死工作室　警曝初步死因
快訊／再增1例確診！指揮中心1400記者會說明
快訊／21歲警腦死將「捐出8個部位」　拯救超過10人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台86線曳引車打滑撞護欄側翻　駕駛被甩出重摔！頭部受創送醫

快訊／萬里男「維修水井」不慎掉入！　被救起已無生命跡象

21歲警遭猛撞腦死！葉毓蘭喊修「楊庭豪條款」：未成年無照致死監護人連坐罰

曾嗆「沒能力別吃這行飯」　劉柏良上任未滿月...左營連3起重案

假冒「通訊管理局」官員詐大陸民眾　警破門攻堅狼狽趴地

從警不到一年…21歲警遭撞腦死！下午2點 「捐出8個部位」　拯救超過10人

涉貪立委黃金律師團陣容曝！集體拿黑錢拼交保　檢辯對戰4晝夜14:30定輸贏

21歲警遭猛撞腦死！國中同學急北上見最後一面…心痛曝：警察一直是他的志願

LIVE／21歲警遭撞腦死！父母忍痛拔管器捐　亞東醫院出面說明

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

台86線曳引車打滑撞護欄側翻　駕駛被甩出重摔！頭部受創送醫

快訊／萬里男「維修水井」不慎掉入！　被救起已無生命跡象

21歲警遭猛撞腦死！葉毓蘭喊修「楊庭豪條款」：未成年無照致死監護人連坐罰

曾嗆「沒能力別吃這行飯」　劉柏良上任未滿月...左營連3起重案

假冒「通訊管理局」官員詐大陸民眾　警破門攻堅狼狽趴地

從警不到一年…21歲警遭撞腦死！下午2點 「捐出8個部位」　拯救超過10人

涉貪立委黃金律師團陣容曝！集體拿黑錢拼交保　檢辯對戰4晝夜14:30定輸贏

21歲警遭猛撞腦死！國中同學急北上見最後一面…心痛曝：警察一直是他的志願

LIVE／21歲警遭撞腦死！父母忍痛拔管器捐　亞東醫院出面說明

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

羅霈穎關家裡3天都沒出門！　好友悲曝「最後見面時間點」…失聯上門卻只剩冰冷遺體

安碁資訊很會賺　上半年每股純益2.07元！

挖2塊「超巨稀有寶石」爽成億萬富翁！強運礦工又發現第3塊…5800萬入袋

柯爾先發3戰全勝、跨季19連勝　洋基戰績傲視全大聯盟

台86線曳引車打滑撞護欄側翻　駕駛被甩出重摔！頭部受創送醫

羅霈穎講話犀利敢怒敢言「半年前變淑女」　白冰冰聞噩耗難以置信

邊聽音樂過馬路！16歲男撞車遭「耳機爆頭」　頭破8公分大洞

NBL／9月重啟復賽　無洋將每隊可1名台港澳球員參賽

股神暴賺！巴菲特重押蘋果「股值飆3倍」　市價已達2.94兆元

桃園男颱風天騎車外出突不適「愈騎愈慢」　警即時協助救護

社會熱門新聞

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

無照少年猛撞！21歲警腦死確定…家屬哭簽器捐書

凌晨遭拉扯襲胸！夫飛車救妻意外撞死色狼

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

即／高速撞21歲警　無照少年雙手合十致歉

21歲的警遭撞腦死　「捐5器官+血管+角膜」

李恆隆：付立委2870萬　徐永明拒絕「暫不需要」

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

更多熱門

相關新聞

假冒中國官員詐大陸民眾　詐團11人被逮

假冒中國官員詐大陸民眾　詐團11人被逮

詐騙案件實在層出不窮！刑事局南打中心在日前接獲線報，指出有詐騙集團假冒「通訊管理局」撥打給大陸民眾，威脅若不繳納罰金就通報公安，專案小組成立後，查出詐騙機房就在鼓山區，上個月23日發起攻堅將所有成員逮捕。

台南將軍區3民宅人很多　查獲25非法移工

台南將軍區3民宅人很多　查獲25非法移工

即／高速撞21歲警　無照少年雙手合十致歉

即／高速撞21歲警　無照少年雙手合十致歉

真的「完蛋」！國3嘉義段載蛋車遭追撞雞蛋掉滿地

真的「完蛋」！國3嘉義段載蛋車遭追撞雞蛋掉滿地

高鐵站強押富商藏深山　綑綁凌虐驚魂50小時

高鐵站強押富商藏深山　綑綁凌虐驚魂50小時

關鍵字：

樹林楊庭豪車禍無照駕駛少年影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面