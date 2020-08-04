從警不到一年…21歲警遭撞腦死！下午2點 「捐出8個部位」　拯救超過10人

記者陳以昇、林昱萱、陳雕文／新北報導

新北市樹林分局21歲員警楊庭豪2日凌晨支援三多地區打架糾紛，途中遭17歲張姓無照騎士從側邊高速撞擊，送醫急救1天後仍被判定腦死，家屬心碎簽下器捐同意書，希望兒子可以幫助更多人。對此，亞東醫院4日表示，將在今日下午兩點，將楊員送進開刀房，而楊將捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、胰臟、角膜、血管、瓣膜，受惠人超過10人以上。

▲樹林分局警察腦死判定器捐記者會。（圖／記者張榮恩攝）

楊庭豪是警專36期畢業，為家中獨子，生性獨立、孝順且充滿正義感，成為警察一直是他的志願。從警專畢業後，分發到新北市樹林警分局樹林派出所服務，10個月來受到警局長官與同事的愛戴…沒想到剛起步的「人民保母生涯」在2日遇上嚴重車禍！

▲楊庭豪深具正義感，家屬非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

家屬心碎表示，雖然庭豪受傷了，但身體還是很強壯，如果捐贈器官可以幫助更多人的話，相信這是也從事警職的庭豪最重要的心願。

對此，亞東醫院說明，「我們的楊員警，星期天遭遇不幸，當天凌晨進到加護病房，有很嚴重頭部外傷，腦部蜘蛛網膜出血、非常腫脹，到院前沒有生命徵象，經搶救生命徵象有回來，我們希望可以挽救他，但經過24小時觀察後，我們發現他還是沒有腦幹功能。」

亞東醫院表示，「我們非常感恩員警的父母，他們對於員警服務的心都能了解，因此幫他進行器官捐贈，我們昨天下午5點40進行第一次腦幹功能測試，晚上10點20進行第二次腦幹功能測試，我們很確定，楊員沒有腦幹功能，今日上午檢座、法醫也到場進行確認。」亞東醫院也提到，「目前我們計畫下午2點，會把他送到開刀房進行手術，捐贈心臟、肺臟、腎臟、肝臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜，受惠人超過10人以上。」

▲楊庭豪2日凌晨騎著警用機車外出執行勤務，不料卻遭無照少年高速撞上。（圖／記者陳以昇翻攝）

