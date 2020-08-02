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留學男坦言「求刺激」水杯下藥！　沉痛道歉22歲妹...檢方「存疑不補」遭熱議

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▲深圳一名男子對朋友下藥，檢察院決定「存疑不補」引爭議。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲深圳一名男子對朋友下藥，檢察院決定「存疑不補」引爭議。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

深圳一名女子小雪（化名）先前透露，和一名男性朋友吃飯時遭對方在水中「下藥」。深圳市福田區人民檢察院對此事做出了「存疑不捕」的決定，小雪表示，會繼續堅持下去。

根據澎湃新聞報導，小雪7月30日於微博發文表示，對方聲稱「僅僅是想看她的反應」、「讀過藥物說明書知道不會對人體有什麼傷害」，加上其他取證因素，福田區檢察院通知她，這個案件做出了存疑不補決定。

▲深圳一名男子對朋友下藥，檢察院決定「存疑不補」引爭議。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

她也指出，檢查院的工作人員相當辛苦，做了許多調查工作，但對於對方的說法實在無法接受和相信，因此再度向檢方表達了強烈訴求的態度，「我會繼續堅持下去，也相信正義不會因辯解而偏頗」。

小雪7月13日和一名朋友去吃飯，同行男性友人趁她短暫離開，在水杯中「加了一包白色粉末」，餐廳店員發現後機警收走杯子，並且告知她情況。事後男性友人聲稱，這是一種女性用緩解性冷淡藥物，想要知道效果。

▲深圳一名男子對朋友下藥，檢察院決定「存疑不補」引爭議。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

深圳市公安局福田分局7月15日發佈通報表示，23歲趙某與事主22歲朱某通過活動認識，趙某為了尋求刺激在對方水中投放留學時購買的白色粉末，之後被餐廳員工發現換走水杯，並且通知朱某。朱某隨後報案。

「下藥」的趙姓男子事後被警方以涉嫌強姦刑事拘留，並且透過警方向當事人發了道歉影片和悔過書稱，下藥的行為相當令人不齒，很後悔對女子造成不可逆的傷害，並且告誡大家不可因一時追求刺激，做出傷害他人的事情。

許多網友都無法接受留言，「不是都被視頻拍下來了嗎？？？」、「希望男的人出事兒」、「那杯水不是證據，對方都坦白了下藥還存你馬的疑呢」、「這事除了是在物理閹割還是化學閹割上有分歧，還有別的存疑嗎？」、「這種男的留著不抓等著過年呢？？！！」。

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