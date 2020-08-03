沒天良！連義賣助學金也要搶　落網時手上還緊抱捐款箱

▲台南市學甲郵局與北台南家扶中心合作，在學甲郵局騎樓舉辦秋季助學金義賣活動，陳姓男子卻伺機搶走捐款箱逃逸，被台南市警學甲分局警方攔截查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲郵局與北台南家扶中心合作，在學甲郵局騎樓舉辦秋季助學金義賣活動，民眾以善心善舉為經濟弱勢學子在成長路上盡一點心力，沒想到20歲陳姓男子卻伺機搶走捐款箱逃逸，台南市警學甲分局警方據報，將陳嫌攔截查獲，陳嫌落網時還抱著捐款箱，全案搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方說，3日上午10時許，學甲郵局騎樓的活動會場，陳姓慣竊一開始佯裝把玩義賣品，竟趁志工不注意之際，將整個捐款箱抱走，並立即轉身快步離去，等到志工回過神來才快步尾隨追上，並沿路以手機向警方通報竊嫌位置！





學甲警分局勤務指揮中心獲報後，立即調度附近的警網前往攔截圍捕，隨即在會場附近攔獲陳姓慣竊，此時陳嫌還緊抱裝有現金的捐款箱不放，警方現場即以強制力逮捕陳嫌歸案，經過查證陳嫌搶奪得手現金大約新台幣3000元，全案訊後將陳嫌以搶奪罪嫌移送臺南地檢署偵辦。





學甲警分局長甘炎民表示，維護民眾對社會治安及安全生活的期待，是警方責無旁貸的責任，本分局也將持續加強防制各類案件發生，保護民眾生命財產安全，維護治安平穩。

・被稱為「地表最強磨皮神器」