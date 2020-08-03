　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

網購冰品（圖／業者提供）

▲明治-草莓優格膠原蛋白雪糕。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年夏天真的熱爆了，為了隨時清涼消暑一下，買冰囤起來放著變成日常，而冰品口味越來越多，像是農會冰棒也來搶攻網購市場，主打天然新鮮，可以吃到整顆萬丹紅豆或整支用100%火龍果製作；團購網則有2大日本新冰來報到，除了大家熟悉的明治，百年品牌井村屋也上架販售，成為盛夏吃冰嚐鮮的新選擇。

根據東森購物網觀察，今年夏季新款冰品以2大類為大宗，一、以特殊造型吸引消費者，例如卡士達冰淇淋可頌、皮車輪餅冰淇淋與水果造型雪糕；二、主打天然新鮮的在地食材，像是台東地區農會的火龍果冰棒、蘇澳農會的冷泉冰棒、萬丹鄉農會的金萬丹紅豆冰棒，地方農會針對當地特色推出限定款冰品，也成為盛夏的人氣選擇。此外，看準宅食商機，60年老冰店相繼在購物網上架，不用大老遠跑到基隆、雲林斗六，就能在家輕鬆吃到古早味的遠東泡泡冰或曾記涼泉芳冰棒。

網購冰品（圖／翻攝自東森購物網）

▲以100%紅龍果製作，無加水的火龍果冰，吃起來口感清甜。

網購冰品（圖／翻攝自東森購物網）

▲金萬丹紅豆冰棒吃得到紅豆顆粒口感，香甜不膩口。

由於氣溫屢創新高，酷熱逼出冰品買氣，愛合購發現近一週站內冰品業績顯著成長2成9，冰棒雪糕、冰淇淋取代冰角、古早味一口冰成為熱賣夯品。而在超商或超市不容易買到的「明治」及「井村屋」，成為愛合購搶攻今夏消暑商機的2大日本新冰，包括明治-草莓優格膠原蛋白雪糕、明治-宇治金時雪糕、井村屋-SKIPPY花生醬冰淇淋、井村屋-哈密瓜麻糬冰淇淋、井村屋-紅豆雪派鯛魚燒冰淇淋，皆在站上獨家開賣。

除了日本冰品業者進軍團購市場，台灣本土烘焙業者也推出冰涼甜點搶市，「麥麥先生-御冰糰」海苔部分以竹炭粉仿製，海綿蛋糕中夾有多種內餡，共有6種口味，因為外型、包裝、拆法都跟御飯糰一樣，又被網友稱為御飯糰蛋糕。高雄的奧瑪烘焙則是與新竹福源花生醬聯名，攜手推出「福源花生醬冰心泡芙」，酥脆外皮內包覆滑順福源花生卡士達醬，退冰吃或者回烤2到3分鐘各有千秋。

網購冰品（圖／業者提供）

▲井村屋與美國吉比花生醬聯名推出「井村屋-SKIPPY花生醬冰淇淋」，濃濃花生冰淇淋中藏有鹹味的花生醬顆粒，口感層次豐富。（圖／愛合購提供）

網購冰品（圖／業者提供）

▲古早味懷舊草湖芋仔冰磚。（圖／生活市集提供）

僅管冰品不斷推陳出新，口味和造型簡單、不花俏的古早味，富含滿滿的童年回憶滋味，仍是不少人偏愛的首選，例如「古早味懷舊草湖芋仔冰磚」，懷舊小包裝，並有多款經典口味如芋頭、花生、紅豆可任選，生活市集觀察平均單價不到15元的50個大組數最受青睞；另一兒時必吃的「正版夏季埔里百香果冰棒」，其注入新鮮百香果原汁，沁涼的酸甜滋味十分消暑，同樣頗受好評；近期買氣升溫的「清涼消暑冰淇淋麻糬」，使用糯米為主原料，創造出外皮Q甜軟嫩、內餡香郁濃醇的多重滋味，適合在炎熱的夏日午後搭配午茶食用，也廣受消費者喜愛，7種任選口味中又以芋泥及巧克力最熱賣。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／哈格比增強為中颱！　豪、大雨彈襲16縣市
比利時工程師接觸者「增至437人」　最新核酸、抗體檢測出爐
阿伯趕回家看醫生　她好心「送車票」轉頭見心碎畫面：被騙了！
民調只差1%！民眾黨喊棄保　吳益政：打敗李眉蓁有什麼光榮？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

【廣編】夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興「花千元享＄9,999」

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

屈臣氏中衛雙色口罩根本排不到！　消費者怨：店家只鋪貨10盒

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送民眾飯店住宿！

屈臣氏門市今開賣「中衛雙色口罩」，只有128家門市販售！

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

【廣編】夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興「花千元享＄9,999」

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

屈臣氏中衛雙色口罩根本排不到！　消費者怨：店家只鋪貨10盒

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送民眾飯店住宿！

屈臣氏門市今開賣「中衛雙色口罩」，只有128家門市販售！

快訊／哈格比再爆發「增強為中颱」　豪、大雨彈襲16縣市

萬華分局破獲民宅小型軍火庫　洪奇昌率公益團體慰問員警

王嘉爾「肯定是郭富城」　男超秀舞技全場看傻⋯拿下面具是黃渤

睡夢中聽到呼喚！　美短「響尾蛇尾」高速震動萌回應：誰叫我～

台南左鎮噶瑪噶居寺法會謝親恩　普渡物資轉贈社會局實物銀行

LIVE／哈格比雨狂洩「北北桃」雨量多處逾180毫米　氣象局1740說明

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」　省起來變無痛存款

多維TW／閉館逐使：中美危機或契機？

馬大偉解盤／湖人@爵士　詹皇喊累湖人綠葉要多出力

徐永明涉賄遭聲押　黃捷「關機不回應」...鳳山清捷隊要她踹共

消費熱門新聞

屈臣氏門市8／3開賣中衛雙色口罩

買不到！屈臣氏中衛雙色開賣即秒殺

6點排隊！宏匯廣場開幕300人搶逛

紙本三倍券最後預購開跑！超商優惠加碼抽金條

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

30年「家樂福南港店」8月宣布暫時關店！

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送飯店住宿

告別男子汗擺脫臭男人的終極神器

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

更多熱門

相關新聞

人氣爆增的台南新美食TOP10！

人氣爆增的台南新美食TOP10！

2020年不知不覺就過了一半了，來看看在疫情期間人氣不減反增的前十間餐廳有什麼必吃的美食吧！

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

超商6款老牌飲料雪糕盤點

超商6款老牌飲料雪糕盤點

《精靈寶可夢》聯名日本31冰淇淋！

《精靈寶可夢》聯名日本31冰淇淋！

235間「台南冰品攻略地圖」陪冰友涼一夏！

235間「台南冰品攻略地圖」陪冰友涼一夏！

關鍵字：

吃冰冰品冰棒冰淇淋

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面