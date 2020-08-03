今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

▲明治-草莓優格膠原蛋白雪糕。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年夏天真的熱爆了，為了隨時清涼消暑一下，買冰囤起來放著變成日常，而冰品口味越來越多，像是農會冰棒也來搶攻網購市場，主打天然新鮮，可以吃到整顆萬丹紅豆或整支用100%火龍果製作；團購網則有2大日本新冰來報到，除了大家熟悉的明治，百年品牌井村屋也上架販售，成為盛夏吃冰嚐鮮的新選擇。

根據東森購物網觀察，今年夏季新款冰品以2大類為大宗，一、以特殊造型吸引消費者，例如卡士達冰淇淋可頌、皮車輪餅冰淇淋與水果造型雪糕；二、主打天然新鮮的在地食材，像是台東地區農會的火龍果冰棒、蘇澳農會的冷泉冰棒、萬丹鄉農會的金萬丹紅豆冰棒，地方農會針對當地特色推出限定款冰品，也成為盛夏的人氣選擇。此外，看準宅食商機，60年老冰店相繼在購物網上架，不用大老遠跑到基隆、雲林斗六，就能在家輕鬆吃到古早味的遠東泡泡冰或曾記涼泉芳冰棒。

▲以100%紅龍果製作，無加水的火龍果冰，吃起來口感清甜。

▲金萬丹紅豆冰棒吃得到紅豆顆粒口感，香甜不膩口。

由於氣溫屢創新高，酷熱逼出冰品買氣，愛合購發現近一週站內冰品業績顯著成長2成9，冰棒雪糕、冰淇淋取代冰角、古早味一口冰成為熱賣夯品。而在超商或超市不容易買到的「明治」及「井村屋」，成為愛合購搶攻今夏消暑商機的2大日本新冰，包括明治-草莓優格膠原蛋白雪糕、明治-宇治金時雪糕、井村屋-SKIPPY花生醬冰淇淋、井村屋-哈密瓜麻糬冰淇淋、井村屋-紅豆雪派鯛魚燒冰淇淋，皆在站上獨家開賣。

除了日本冰品業者進軍團購市場，台灣本土烘焙業者也推出冰涼甜點搶市，「麥麥先生-御冰糰」海苔部分以竹炭粉仿製，海綿蛋糕中夾有多種內餡，共有6種口味，因為外型、包裝、拆法都跟御飯糰一樣，又被網友稱為御飯糰蛋糕。高雄的奧瑪烘焙則是與新竹福源花生醬聯名，攜手推出「福源花生醬冰心泡芙」，酥脆外皮內包覆滑順福源花生卡士達醬，退冰吃或者回烤2到3分鐘各有千秋。

▲井村屋與美國吉比花生醬聯名推出「井村屋-SKIPPY花生醬冰淇淋」，濃濃花生冰淇淋中藏有鹹味的花生醬顆粒，口感層次豐富。（圖／愛合購提供）

▲古早味懷舊草湖芋仔冰磚。（圖／生活市集提供）

僅管冰品不斷推陳出新，口味和造型簡單、不花俏的古早味，富含滿滿的童年回憶滋味，仍是不少人偏愛的首選，例如「古早味懷舊草湖芋仔冰磚」，懷舊小包裝，並有多款經典口味如芋頭、花生、紅豆可任選，生活市集觀察平均單價不到15元的50個大組數最受青睞；另一兒時必吃的「正版夏季埔里百香果冰棒」，其注入新鮮百香果原汁，沁涼的酸甜滋味十分消暑，同樣頗受好評；近期買氣升溫的「清涼消暑冰淇淋麻糬」，使用糯米為主原料，創造出外皮Q甜軟嫩、內餡香郁濃醇的多重滋味，適合在炎熱的夏日午後搭配午茶食用，也廣受消費者喜愛，7種任選口味中又以芋泥及巧克力最熱賣。