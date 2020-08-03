幕後／李大維曾自嘲比較懂華府政治　助蔡英文因應美國大選後國際情勢

▲蔡英文宣布由李大維出任總統府秘書長 。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日宣布由前國安會秘書長李大維接任府秘書長一職，主要考量台灣接下來將打國際盃，加上美國大選在即，他將協助總統，因應國際及區域局勢的變遷情勢；據了解，他曾在一場府內私下場合中自嘲，他對華府政治比台北更熟。對此，黨政高層認為，從他過去4年在國際事務的貢獻來看，批評他是「老藍男」的人，是也該還他公道了。

在府秘書長蘇嘉全2日中午當面向蔡英文請辭後，蔡英文在短短24小時內，敲定由李大維繼任府秘書長一職。據了解，她這麼快做出決定，關鍵在於從蘇嘉全請辭獲准後，馬上有繼任人選的耳語出現，為了減少派系操作惡鬥的空間，才火速拍板此一人事。

由李大維出任總統府秘書長的考量上，蔡英文認為，全球即將步入後疫情時代，在過去一段時間當中，台灣的能見度與國際參與度大幅提升，同時衡量目前國際及區域情勢的狀況，台灣未來在國際社會的角色更為重要，接下來要打的是「國際盃」；此外，台灣也得面對美國總統大選在即，國際及區域局勢的動態變遷等情勢。

因此，蔡英文才會找歷練過外交、國防、國安系統的李大維出任秘書長；黨政高層認為，他跟蔡英文之間有密切的合作與互動，「可以不用摸索，立刻可以上手」。

過去，李大維常常被綠營支持者批評是「老藍男」；不過，了解李大維行事風格的人都深知，他向來以「資深專業外交官」自持；而且在520前，一場總統府內私下舉辦的歡送會中，他曾說，他對華府的政治，其實比對台北要更熟悉。

黨政高層認為，過去4年執政這段期間，美國行政、立法部門持續推動各項友台法案與決議，讓許多民眾感受到台美關係來到歷史新高點，李大維的貢獻良多。

因此，黨政高層笑說，批評李大維是「老藍男」，對他並不公道，如果從李大維這幾年來，對於協助台灣推動國際事務的貢獻度來說，也應該要還他一個公道。