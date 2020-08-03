全世界僅台灣吃得到！尊爵「愛玉」真正我國特有種　網震驚洗版：現在才知道

▲愛玉只有台灣在生產。（圖／brappy @wikipedia CC BY-SA 3.0）



記者黃可昀／綜合報導

許多人吃冰、豆花甚至喝飲料時，都會加入冰涼的愛玉來消暑，但這個看似平凡的美食，竟然全世界只有台灣吃得到！一名網友表示，「全世界只有台灣有產愛玉唷」，似乎是和愛玉小蜂的習性有關，其他國家如果想吃愛玉只能仰賴進口，只有台灣才有辦法自產愛玉。

原PO在PTT表示，夏天來一碗愛玉，加上糖水、檸檬及蜂蜜，就是消暑的人間極品，很多人逛夜市也喜歡隨手一杯，酸酸甜甜的滋味大人小孩都愛吃，但他最近得知驚人真相，「這個愛玉，全世界只有台灣有產唉！」也就是說其他國家想吃也吃不到，不像我們在超市就能買到一袋愛玉子，回家自己洗一洗做成檸檬愛玉來吃。

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▲洗完的愛玉子。（圖／takoradee @wikipedia CC BY-SA 3.0）



據了解，愛玉子的公果必須靠台灣特有種「愛玉小蜂」來授粉，但愛玉小蜂對於環境的要求很嚴格，不可能飛過海洋到其他國家去，離開特定區域就會不適應而死亡，因此，台灣是全球唯一的愛玉產地，外國人想吃只能靠進口。

網友得知後紛紛驚訝留言，「真的嗎，我以為全世界都有」、「我現在才知道」、「好神奇，這種不起眼的小東西竟然只有台灣有」、「奇怪的知識增加了」、「的確是只有臺灣有，道光年間開始有人吃」、「增加知識， 居然台灣特有種，應該印在鈔票上。」

也有人提到，國外雖然有類似的東西，但吃起來跟愛玉是有差，像是石花凍、薜荔凍等等，「去淘寶看，四川、貴州都有類似的東西，不過出膠量比較少，還要加石灰才能凝固」、「有類似的東西，wiki說薜荔凍就是了。」