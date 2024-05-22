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大陸 大陸焦點 特派現場

陸30年期特別國債搶手　兩度觸發臨時停牌

▲大陸30年期超長期特別國債首發，總價值400億元人民幣。（圖／CFP）

▲陸今年首期30年期特別國債上市（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸今年首期30年期特別國債22日在上海證券交易所上市，初段收益率報2.5775%，略高於2.57%的票面利率，但與二級市場同期限國債活躍券水平接近。

這筆30年期特別國債掛牌後大漲13%，觸發臨時停牌，恢復交易之後，漲幅又進一步擴大至25%，再度觸發臨時停牌，要等到下午3時27分才能恢復交易。

大陸財政部17日招標發行該筆國債，是今年首筆超長期特別國債，規模400億元人民幣，中標利率2.57%。

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