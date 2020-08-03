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「海邊野餐趣」前進花蓮漁港　品嘗討海人最愛的魚料理

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▲▼台灣東部的鯖科洄游性魚類以鰹魚為大宗，是台灣家庭餐桌上常見到的食用性魚種。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼台灣東部的鯖科洄游性魚類以鰹魚為大宗，是台灣家庭餐桌上常見到的食用性魚種。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所辦理「海是生活節」知識講座系列─海邊野餐趣，帶民眾走出教室、親近海洋，歷經了花蓮商港、美崙溪畔、鹽寮海岸、193黑森林，第五站前進花蓮漁港舉辦「討海人的野餐」，帶民眾了解新鮮海味從海裡到陸地的過程。

▲▼台灣東部的鯖科洄游性魚類以鰹魚為大宗，是台灣家庭餐桌上常見到的食用性魚種。（圖／花蓮市公所提供，下同）

漁港是生猛海鮮的集散地，這裡有著各式各樣漁船、各懷絕招的討海人及保存魚鮮的設施。漁會導覽員葛迎昕帶著參加的民眾到戶外參觀漁港的各個設施，包括漁船加油站、魚貨處理場、天車與魚貨拍賣場，特別的是還讓民眾登上海揚號，體驗站在鏢台，想像自己是與海浪搏鬥的鏢手。

葛迎昕講師說，漁船通常在清早出發，鏢手站在鏢魚台上，與船長及其他船員配合，在大海中憑藉肉眼，找尋旗魚覓食的身影。對一些傳統的船長來說，讓女生站上鏢台是個禁忌，但是海揚號的船長是非常樂於推廣漁業體驗的活動，所以大家有這個機會可以上鏢台，這絕對是人生難得的體驗。

▲▼台灣東部的鯖科洄游性魚類以鰹魚為大宗，是台灣家庭餐桌上常見到的食用性魚種。（圖／花蓮市公所提供，下同）

讓女生站上鏢台是個禁忌，但是為了推廣漁業體驗的活動，大家都有機會上鏢台，是人生難得的體驗。

新鮮的漁獲從大海送到陸地後，就得靠秘密武器-冷凍庫來保持新鮮度，最後大家來到漁會的冷凍庫，體驗急速冷凍庫。葛迎昕講師說，冷凍庫保持在零下20度的低溫，可以有效保存魚貨的鮮度，同時也會在這邊體驗魚貨的處理過程。

經過了花蓮漁港作業大解密，登場的海邊野餐趣，也讓民眾認識討海人們票選最愛第一名-鰹魚。洄游吧講師高子嵐說，台灣東部的鯖科洄游性魚類資源豐富，其中又以鰹魚為大宗，也是台灣家庭餐桌上常見到的食用性魚種。

▲▼台灣東部的鯖科洄游性魚類以鰹魚為大宗，是台灣家庭餐桌上常見到的食用性魚種。（圖／花蓮市公所提供，下同）

使用扁花鰹，製作「開心果照燒鰹魚日式弁當」，色香味俱全。

「鰹魚家族」主要有四種魚種，分別是圓花鰹、巴鰹、扁花鰹、正鰹，像是番茄汁海底雞、同榮魚罐頭、章魚小丸子上的柴魚片、味增湯裡的柴魚粉等都是常見的加工製品，而鰹魚肌肉結實，和一般鱈魚、鮭魚的口感有著不同的體驗，也是老饕所喜愛的生魚片魚種。

這次製作漁餐點的店家黑金通，選擇使用扁花鰹，製作「開心果照燒鰹魚日式弁當」，色香味俱全的料理，讓參與民眾品嘗到了不同的吃法與回味無窮的美味，也為第五站的海邊野餐趣的活動畫下完美的句點。

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