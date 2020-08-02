貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

▲海洛因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲警方在1日通報，一個與義大利黑手黨組織有所聯繫的犯罪集團，在7月26日試圖以一架小型飛機運送約500公斤重的海洛因毒品，疑似因為超重，不慎在起飛過程中墜毀，讓整起走私案件曝光。當局在經過調查後，於昆士蘭州（Queensland）發現海洛因藏匿處，總市價高達8000萬澳幣（約台幣16.7億元）。

澳洲警方表示，這個犯罪集團從昆士蘭州駕駛飛機起飛，為了躲避雷達的偵測，全程飛行高度不超過1千公尺，抵達位於目的地巴布亞紐幾內亞後，在2日試圖走私重達500公斤重的海洛因返回澳洲，卻因為毒品的重量影響到飛機的飛行能力，導致起飛過程中墜毀，並稱這個集團是「貪婪的犯罪集團」。

綜合外媒報導，警方已經暗中調查這個犯罪集團有兩年之久，因為這起犯罪曝光，讓警方得以逮捕5名嫌疑人，這也是近期澳洲查獲最大宗的毒品走私案，而這群罪犯有可能被處以無期徒刑。

法新社副專員伊恩·麥卡特尼（Ian McCartney）表示，因為新冠肺炎疫情，許多國家正在實施相關的旅行限制，這也讓跨國犯罪組織有機會可以大賺一筆。