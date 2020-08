貪心的走私集團！小型飛機運500公斤海洛因...起飛後就GG了

▲海洛因。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

澳洲警方在1日通報,一個與義大利黑手黨組織有所聯繫的犯罪集團,在7月26日試圖以一架小型飛機運送約500公斤重的海洛因毒品,疑似因為超重,不慎在起飛過程中墜毀,讓整起走私案件曝光。當局在經過調查後,於昆士蘭州(Queensland)發現海洛因藏匿處,總市價高達8000萬澳幣(約台幣16.7億元)。

澳洲警方表示,這個犯罪集團從昆士蘭州駕駛飛機起飛,為了躲避雷達的偵測,全程飛行高度不超過1千公尺,抵達位於目的地巴布亞紐幾內亞後,在2日試圖走私重達500公斤重的海洛因返回澳洲,卻因為毒品的重量影響到飛機的飛行能力,導致起飛過程中墜毀,並稱這個集團是「貪婪的犯罪集團」。

綜合外媒報導,警方已經暗中調查這個犯罪集團有兩年之久,因為這起犯罪曝光,讓警方得以逮捕5名嫌疑人,這也是近期澳洲查獲最大宗的毒品走私案,而這群罪犯有可能被處以無期徒刑。

法新社副專員伊恩·麥卡特尼(Ian McCartney)表示,因為新冠肺炎疫情,許多國家正在實施相關的旅行限制,這也讓跨國犯罪組織有機會可以大賺一筆。

