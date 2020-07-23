稱「在沒網路的年代上網」被諷「時空旅人」　蔡壁如怒嗆：無所不黑！





▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

針對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，民眾黨立委蔡壁如發文，卻寫上「在那個還沒有網路的年代」、「我自己上網學習如何寫程式」等言論，引發網友質疑「沒網路怎麼上網？」對此，蔡壁如再度表示，是她用詞不夠精確。

蔡壁如23日一早於臉書上發文談李眉蓁論文事件，其中一段卻出現「在那個還沒有網路的年代，為了記錄葉克膜病歷資料，我自己上網學習如何寫程式。」引發網友質疑，「沒有網路的年代上網努力學習」。

▲蔡壁如筆誤，指稱自己在沒網路的年代就能上網。（圖／翻攝自蔡壁如臉書粉專）

網友們也於底下留言酸說，「借用佩琪的寫手寫佩琪體小故事嗎」、「超前部署欸 還沒有網路就學習用網路」、「我還以為我來到了韓國瑜的臉書」、「原來沒有網路也能上網」、「原來是時空旅人」、「請問委員當年網路用哪一家的啊」。

面對大批網友的質疑，蔡壁如於23日下午再度發表文章提及，在那個年代搶的是人命，如今網軍治國的年代搶的又是什麼？「或許我發的文太口語化」，後來發現用詞與要表達的意思有很大出入，「是的，又是不夠精確，所以我就更正了，然後繼續一天的工作開始。

▲蔡壁如修正筆誤。（圖／翻攝自蔡壁如臉書粉專）

蔡壁如說，沒想到很快的就有許多朋友傳來許多發文截圖、梗圖，「執政黨網軍就這麼關心我嗎？是的，網軍治國就是這麼一回事，強力的利用側翼網軍監督在野黨，只是一個筆誤且我也修正了，然後無所不黑，這就是所謂的台灣價值？」

蔡壁如提到，1998年網路才在民間自由化，那時候網路確實也不成熟，也確實是不普及，很多家庭甚至沒有網路，但在黑她的同時，似乎也忘了台大醫院是一個最先進的醫院，是需要相當多的研究以及資訊的流通，因此作為一個搶救人命的台大醫院，有網路這件事有很難理解嗎？如此鋪天蓋地的嘲諷與抹黑，「是在嘲笑抹黑我們為了讓自己專業能夠更精進，能夠搶救更多人命的所有醫護人員？」

最後，蔡壁如批評，「當我在告訴李眉蓁該有什麼樣的學習態度時，這些民進黨側翼網軍是在替李眉蓁作反擊嗎？還說你們不是藍綠一家親？」

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