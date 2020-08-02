　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印媒：第五輪軍長級會談今舉行　集中關鍵手指區

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲中印先前在邊境爆發多起衝突，導致多名士兵受傷、死亡。（圖／路透社，下同。）

實習記者任珈萱／綜合報導

中印第五輪軍長級會談於今在中印邊境實際控制線（LAC）的中方舉行，預計在當地時間11時舉行。大陸外交部發言人汪文斌表示，印方同中方相向而行，研究解決剩餘問題。

多家印媒消息稱，第五輪軍長級會談於今日舉行，預計會談將集中在關鍵的手指區和戰略性的達普桑盆地（Depsang Plains），並緩解因雙方軍事實力增強而加劇的緊張局勢。截至目前為止，中印雙方已於6月6日、22日、30日及7月14日舉行了四次會談，以完成在加勒萬河谷、溫泉以及空喀山口及班公湖沿岸地區脫離接觸。

據了解，大陸外交部發言人汪文斌於7月28日在記者會表示，近期中印雙方通過軍事和外交管道進行了密集的溝通，已經舉行了四輪軍長級會談、三次邊境事務磋商和協調工作機制會議。並且，兩國一線邊防部隊已經在大多數地點實現了脫離接觸，局勢繼續朝著緩和、降溫的方向發展。

汪文斌也表示，「目前中印雙方正積極籌備第五輪軍長級會談，研究解決剩餘問題，我們希望印方同中方相向而行，落實好雙方達成的共識，共同維護邊境地區的和平與安寧」。

▲▼中印對峙、印中對峙／中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
無照少年高速撞！21歲警頭部重創昏迷「這2天是關鍵」　父握護
北高雄海面竄「2條水龍捲」驚悚照曝光！哈格比颱風逼近天空滿是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

印媒：第五輪軍長級會談今舉行　集中關鍵手指區

棄屍小島碼頭！貨櫃後藏「大型行李袋」超可疑…打開驚見20多歲男屍

暑假旺季強撞「緊急狀態」！沖繩美麗海水族館被迫休館至15日

海浪打上詭異物體！長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐臭爛屍　他上前看驚呼：絕非地球生物

川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」

重視黑人、亞裔的「重要貢獻」！英財政部：考慮發行甘地紀念幣

港府延後立法會選舉1年　美國務卿憂「港人永遠無法再投票」

日智庫：東亞人體內「調節血壓」基因不同 　新冠肺炎確診死亡人數較少

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

印媒：第五輪軍長級會談今舉行　集中關鍵手指區

棄屍小島碼頭！貨櫃後藏「大型行李袋」超可疑…打開驚見20多歲男屍

暑假旺季強撞「緊急狀態」！沖繩美麗海水族館被迫休館至15日

海浪打上詭異物體！長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐臭爛屍　他上前看驚呼：絕非地球生物

川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」

重視黑人、亞裔的「重要貢獻」！英財政部：考慮發行甘地紀念幣

港府延後立法會選舉1年　美國務卿憂「港人永遠無法再投票」

日智庫：東亞人體內「調節血壓」基因不同 　新冠肺炎確診死亡人數較少

LIVE／輕颱哈格比海上左飄右移暫維持海警　氣象局1740說明

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

中職／陳禹勳懷疑被偷暗號「只能防範」　澄清沒有針對陳傑憲

公衛專家質疑「CT值35」太低漏感染者　莊人祥坦言：標準很兩難

中醫師辯「誤用」硃砂　張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」

媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

不斷更新／江國豪連投2k送兄弟3上3下　首局富邦0比0中信

中職／蔣智賢左撲右撲秀美技　守二壘感覺很自在

杜拜塔高度4倍！阿湯哥《不可能7》再破紀錄「1萬英呎高空跳傘」親自上陣

020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

即／TikTok同意出售給微軟

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」

岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

被夫轟臉毀容　美首名臉部移植患者去世

生吞少年！4.7米巨鱷剖肚驚見殘肢

擁13.7吋纖細腰！她堅稱：遺傳沒修圖

更多熱門

相關新聞

印媒：中國導彈庫存根本不夠

印媒：中國導彈庫存根本不夠

印度日前大陣仗迎接向法國購買的5架飆風戰機（Rafale），並加派3萬5000名士兵到中印實控線。《印度斯坦時報》更撰文指出，印軍正準備利用飆風戰機作為和中國作戰的主力之一，先前也有研究報告指出，解放軍的中程導彈庫存根本不夠，無法完全打擊印度空軍。

中印狂蓋軍備建設　海拔最高機場vs公路

中印狂蓋軍備建設　海拔最高機場vs公路

印度飆風戰機上線啦！進駐中印邊境空軍基地

印度飆風戰機上線啦！進駐中印邊境空軍基地

印度飆風戰機7300公里返家路畫面曝光

印度飆風戰機7300公里返家路畫面曝光

日議員聯盟提議限制TikTok

日議員聯盟提議限制TikTok

關鍵字：

第五輪軍長級會談中印中印衝突

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

輕颱哈格比到家門口還會再增強

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

羅志祥「全部取消追蹤」正式斷開周揚青！

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面