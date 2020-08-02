三峽阿花瀑布女登山客墜6米山坡　警消摸黑搜救找到遺體

2020年度新北好茶蜜香紅茶比賽結果出爐，冠軍由三峽區戴記茶坊奪得。蜜香紅茶所散發出獨特蜂蜜甜香，是茶樹生長期間經小綠葉蟬啃食，轉化出的自然風味，冷泡熱飲都適宜。目前正值產季，歡迎民眾向產區選購，錯過就要等明年！