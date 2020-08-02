三峽阿花瀑布女登山客墜6米山坡　警消摸黑搜救找到遺體

▲阿花瀑布1日晚間一名女登山客墜落6米深邊坡。（圖／翻攝GOOGLE MAP）
記者陳以昇／新北報導
新北市三峽區熊空組合山（熊空南山）阿花瀑布附近，1日晚間7時許，發生一名36歲女登山客摔落6米深邊坡的意外，同行6名山友立刻報警，新北消防局也派出搜救大隊前往，晚間10時許，找到女登山客時已經沒有呼吸心跳，搜救人員11時許，將遺體送往三峽恩主公醫院。據了解，熊空組合山（熊空南山）海拔約908公尺，夜間山路相當難走，女登山客疑受限晚上視線，不小心墜落山坡，目前警方將調查事故及死亡原因。
▲阿花瀑布1日晚間一名女登山客墜落6米深邊坡。（圖／翻攝GOOGLE MAP）
記者陳以昇／新北報導
新北市三峽區熊空組合山（熊空南山）阿花瀑布附近，1日晚間7時許，發生一名36歲女登山客摔落6米深邊坡的意外，同行6名山友立刻報警，新北消防局也派出搜救大隊前往，晚間10時許，找到女登山客時已經沒有呼吸心跳，搜救人員11時許，將遺體送往三峽恩主公醫院。據了解，熊空組合山（熊空南山）海拔約908公尺，夜間山路相當難走，女登山客疑受限晚上視線，不小心墜落山坡，目前警方將調查事故及死亡原因。
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