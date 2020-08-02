快訊／再新增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

記者趙于婷／台北報導

國內再增新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布下午2點緊急召開記者會，發言人莊人祥主持並說明該案例情況。國內截至目前累計475例確診，分別為383例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

除了境外移入之外，感染源待釐清的比利時工程師確診也引起民眾恐慌，且該名工程師無戴口罩習慣，停留彰化期間的活動範圍職場、酒吧、餐廳、健身館等24處社交場所，主要交通工具為計程車、高鐵及自轎車，潛伏期為6月25日至7月8日間，罹病期為7月9日至29日間。目前指揮中心和地方衛生局也加速匡列接觸者中。

指揮中心也呼籲，民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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