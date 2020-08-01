越晚雨越大！輕颱「哈格比」最快明生成　下半天恐發海警⋯最新路徑圖曝

▲菲律賓東方海面熱帶性低氣壓明日下半天可能生成輕度颱風「哈格比」。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

隨著太平洋高壓減弱，台灣附近海面出現熱帶擾動，位在南海的第三號颱風「辛樂克」對台無影響。而位於菲律賓東方海面的熱帶低壓TD5預計將於明日下半天成為第四號颱風「哈格比」，氣象局表示，該系統明日下半天到後天離台最近，可能成颱的同時就會發布海警，明日南部、東部整天有雨，且越晚雨勢越明顯，北部也會出現雨勢。

氣象局預報員張承傳表示，TD5路徑將往西北朝向台灣東方海面前進，明日下半天到後天離台灣最接近，明下半天可能就會生成颱風「哈格比」，屆時就會發布海上警報。

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張承傳表示，受到低壓系統外圍環流影響，明日起全台天氣不穩，南部、東部整天有雨，時間越晚雨勢越明顯；午後雷雨範圍更全面，西半部會有短時大雨或豪雨，明晚颱風離台更近，北部開始有雨。

張承傳表示，該系統週一離台最近，全台各地都可能有雷雨或陣雨，西半部、東北部下雨範圍較大，可能出現局部大雨或豪雨，週二颱風逐漸遠離，但台灣仍在季風低壓帶內，南部、花東地區仍有局部大雨，其他地區也有局部降雨。

張承傳表示，週三後季風低壓帶遠離，太平洋高壓籠罩，全台恢復高溫炎熱的天氣型態，降雨再度以午後雷雨為主，各地都可能有午後雷雨，但範圍縮小較為局部。

▲受到季風低壓槽影響，週日全台變天。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，明（２）日起臺灣附近各海面風浪將逐漸增大，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

臉書專頁天氣風險Weather Risk表示，TD5來的很快，週日就會到台灣東方海面，週一最接近北部陸地，路徑上已經逐漸明朗，但哈格比的結構偏向東強西弱，大台北、宜蘭在週日晚間至週一多多少少會有些風雨，如果它靠的再近一些，中部以北天氣都會受影響。

▲位於南海的熱帶低壓已生成「辛樂克」颱風，位於菲律賓東方海面的低壓則可能於明日下半天生成「哈格比」颱風。（圖／氣象局）