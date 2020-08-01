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LIVE／黃寶慧台大演講「我和總統面對面-台灣留學生走上國際」

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記者崔至雲／台北報導

世界台灣學生會聯合總會今（1日）於台灣大學博雅教學館舉辦「會第二屆領袖論壇 : 後疫情時代趨勢」。會中邀請《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧與學生談「我和總統面對面-來自台灣的留學生走上國際舞台」。

▲▼黃寶慧執董至世新大學發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者湯興漢攝）

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世界台灣學生會聯合總會指出，因應此次新冠肺炎疫情影響，各類領域之就業市場勝廣，此次世學聯領袖論壇將以「後時代疫情趨勢」為主題，向350位海外學生們以座談會分享方式，分析後疫情時代來臨，台灣與全球之產業趨勢及就業環境，無論是海外留學或國內求學的年輕世代，皆受益無窮。

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧嘉義出生，是北漂族成員，她回憶起當年剛到台北打拚，致力於國際新聞採訪，在這條路上遇到很多挫折，但她努力不懈，更下定目標「要走一條與別人不一樣的路」，還發現「當你真心想要完成一件事情的時候，全宇宙都會幫助你」。

截至目前為止，黃寶慧從1995年底開始採訪了美國總統老布希後，陸續採訪了新加坡國父建國總理李光耀、美國總統柯林頓、巴拿馬總統巴雅達雷斯、薩爾瓦多副總統艾絲柯芭、中華民國副總統呂秀蓮、馬來西亞總理馬哈迪、南非總統戴克拉克、菲律賓總統羅慕斯、中華民國總統馬英九等。

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