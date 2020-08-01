玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻狂跳針：要的是真鈔！買家神處置

▲對方異想天開，竟想花15元換真鈔3萬！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

想錢想瘋了？一名女賣家傻爆眼表示，最近有客人買了5包玩具鈔，收到貨卻抱怨「要的是真鈔，誰要假鈔...害我被老公罵拿假鈔做什麼？」更無言的是，買家還想掃空玩具鈔剩下庫存，要求寄給她真鈔才行，讓原PO急忙取消訂單。文章貼出後，網友搖頭建議，「快封鎖檢舉她！」

一名女網友在《Dcard》分享奇葩故事，本身有在蝦皮販售玩具鈔，日前某一名買家下單了5包，她隨即出貨，怎料，對方取完貨來詢問，「是真鈔還是假鈔？」神扯對話如下：

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買家：如果是假鈔的話我不要了



原PO：...當然是假鈔



買家：今天我拿的是假鈔，根本不是真鈔票，我要的是真鈔，誰要假鈔？



原PO：是真鈔我拿3萬元跟妳換15元？



買家：可以



原PO：妳賣我，我1000元跟妳買3萬元

▲買家來鬧的？（圖／翻攝Dcard）



彷彿鬼打牆般，買家堅持硬凹「全給我換成真鈔，我不要假鈔」，甚至還抱怨被老公責罵。原PO翻白眼之餘，還是耐心解釋「品名寫的是玩具鈔、便條紙，別鬧了...妳去問身邊的朋友。」

只見買家繼續跳針，「我要的是錢，全部改成真鈔票！」爽手一攤，原PO決定已讀不回，「我真的不知道該回覆她什麼了，我原本以為是小孩給我鬧，她卻說她有老公了...我真的無言。」

文章曝光後，刷新眾網友三觀，「這應該是我今年看過最鬧的買家」、「抱歉，我只想問，妳怎麼這麼認真回她」、「封鎖+檢舉，根本來鬧的，她如果敢給妳一顆星，妳也給她一顆星」、「當蝦皮賣家六、七年了，沒遇過也沒聽過，這恥力非同小可...害我突然有點佩服」、「有賣真鈔的話也請通知我」、「我覺得她是想要買來詐騙用的欸」。

事後原PO哭笑不得回應，原來奇葩買家詢問前，又再一次把玩具鈔庫存給掃空，嚇得她趕緊立馬取消訂單，所幸對方沒有成為惱人奧客，「還給了我五顆星，她說還要再買一次，我跟他說沒有貨了貨到通知，她也回覆好，就沒有後續了！」

▼ 神扯對話完整曝光！（圖／翻攝Dcard）

