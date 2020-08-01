善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

▲風尚旅行社總經理游智維長期在台南推動地方創生，圖為正興街街區改造。（圖／游智維提供）

生活中心／綜合報導

2020年一開始，正當旅遊業準備迎接農曆新年的旅遊旺季，肺炎疫情的來襲，猶如一桶冰水澆下來；如今在下半年，疫情看似趨緩，然而挑戰依舊存在，北市府觀傳局將於8月11日舉行「2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，特別邀請到易遊網董事長陳甫彥及風尚旅行社總經理游智維進行專題演講，分享如何善用臺灣優勢，去面對2020下半年甚至是2021年的旅遊新局。

陳甫彥曾經於2007至2011年擔任過華山 1914 創意產業園區第一任董事總經理，目前也是財團法人中華管理發展基金會的執行董事，他於2003年接任易遊網董事長迄今。在這波疫情中，旅遊業從一開始的業績滑落近九成，面對下半年挑戰依舊存在，如何逐步找出客戶的服務需求？而易遊網於今年6月已躍升成為國內最大流量旅遊網站。這次他將以「數位服務翻轉－旅遊市場的轉型與創新」，以易遊網藉由科技的運用、提升網站服務、翻轉原有旅遊網站的框架，找到新商模空間，提供業者不同角度的思考。

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▼易遊網董事長陳甫彥。（圖／記者周宸亘攝）

進入易遊網位在北市民生東路的總部，陳甫彥很難得的帶記者探訪易遊網的IT部門，這裡也包含App小組，他開玩笑的說：「這部門的平均年齡不到30歲，而在易遊網，就是老、中、青所組成，我代表的是老。」話雖如此，但陳甫彥的許多想法和授權，卻是讓易遊網在疫情中「異軍突起」的最大靠山。

線上旅遊社(OTA)起家的易遊網，過去一直努力於線上化與行動化的開發與創新，因此在今年一開始意識到疫情可能擴大時，最早因應疫情而啟動安心政策行程及商品，包括2月中首推安心訂房企劃，承諾可免費退訂；並積極尋找通路及異業跨域合作，增加銷售機會，尤其針對非熱門旅遊地區，思考如何增加訂房銷售，例如「雙北宅渡假」主打可入住24小時，還能享房型升等或小孩免費優惠；近期並推出「飯店救星 制霸臺灣」任務活動，鼓勵國人安排臺灣不同縣市的旅遊住宿，提供獎勵誘因增加消費意願。

▲陳甫彥認為提供服務的平台，資訊技術人員很重要。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳甫彥透露，他在8月11日的論壇中，也會和大家分享，易遊網不僅想做一個旅遊網站，更想成為一個提供多元旅遊服務的平台，他強調「+平台」的概念，產品一定要從服務的角度出發，「用服務保住產品，也留住客戶」；而面對所謂的後疫情時代，陳甫彥認為，再怎麼樣，2021也已經無法回到2019的狀態，所有人都應該面對或適應這樣的「新生活」。

陳甫彥強調，今年的暑假雖然出現所謂「報復性消費」，但已經有不少縣市或業者在擔憂「冬天怎麼辦」？因此，他認為不管是什麼行業，都應該從「產品力、平台力、行銷力」這三方面去思考如何調整。

英雄所見略同，另一位專題演講者游智維也有同樣的觀點；他在受訪中提到，疫情超乎想像，首當其衝的觀光旅遊業者要跳出現有思維，現有的商業模式，想的還是不夠長遠，「是經營企業還是做生意？」

游智維除了擔任風尚旅行社總經理外，還是國發會地方創生顧問與國發基金及文策院投資審議委員。他以旅行作為媒介創業，從海外客製化需求到島內小旅行設計，讓消費者透過體驗對地方價值產生興趣與認同。近年與LEXUS Taiwan攜手合作「覓境食旅」並成立蚯蚓文化催生獲日本Good Design獎的「紅椅頭觀光俱樂部」成功對日行銷臺南，臺灣設計展的「屏東Ya」也善用科技結合地方趣味引爆人潮。2020年更承辦台南「府城搬戲」另類跨年活動，打造史上最具在地味的跨年活動。

▲風尚旅行社總經理游智維認為觀光不應只是流於創造新奇和思考獲利。（圖／游智維提供）

提到後疫情的觀光旅遊現況，游智維分享了他的觀察：一個是從需求理論中的滿足自我實現論點著手，有能力的消費者還是願意付錢消費體驗感動，不然就不會出現部份連結地方文化的餐廳、融入自然環境的住房依舊爆滿；但他擔心的是，若服務只流於創造新奇和思考獲利，而非永續和感動，「流行不久就會消失」；他以自己6月才出版的新書《鄉下創業學：27個日本+臺灣地方商業案例觀察》中「輕井澤」為例，星野集團在當地經營的不只是一間飯店，而是整個輕井澤的旅客需求。



他強調，小琉球、綠島等離島地區在這波補償性消費旅遊中成為觀光熱點，但如果不與在地體驗結合，「人走了，會不會再回來？」而回來看臺北市，游智維認為，臺北絕對是一個進步的城市，市民友善、熱情，臺北能不能有更深度的文化和生活自信，就如法國巴黎一年有幾千萬的觀光客到訪，但他們過著優雅生活並不需要特別就觀光去做推展，「不能只做自己的臺北，要做臺灣的臺北」。

北市府觀傳局將於8月11日舉行「2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，除了陳甫彥和游智維發表專題演講外，當天將由高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨擔任主持人，並與晶華酒店董事長潘思亮進行對談，內容精彩可期，整場論壇過程屆時也將在柯文哲市長臉書線上直播，歡迎鎖定觀看。