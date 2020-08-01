　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲游智維長期在台南推動地方創生，圖為正興街街區改造▼ 。（圖／游智維提供）

▲風尚旅行社總經理游智維長期在台南推動地方創生，圖為正興街街區改造。（圖／游智維提供）

生活中心／綜合報導

2020年一開始，正當旅遊業準備迎接農曆新年的旅遊旺季，肺炎疫情的來襲，猶如一桶冰水澆下來；如今在下半年，疫情看似趨緩，然而挑戰依舊存在，北市府觀傳局將於8月11日舉行「2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，特別邀請到易遊網董事長陳甫彥及風尚旅行社總經理游智維進行專題演講，分享如何善用臺灣優勢，去面對2020下半年甚至是2021年的旅遊新局。

陳甫彥曾經於2007至2011年擔任過華山 1914 創意產業園區第一任董事總經理，目前也是財團法人中華管理發展基金會的執行董事，他於2003年接任易遊網董事長迄今。在這波疫情中，旅遊業從一開始的業績滑落近九成，面對下半年挑戰依舊存在，如何逐步找出客戶的服務需求？而易遊網於今年6月已躍升成為國內最大流量旅遊網站。這次他將以「數位服務翻轉－旅遊市場的轉型與創新」，以易遊網藉由科技的運用、提升網站服務、翻轉原有旅遊網站的框架，找到新商模空間，提供業者不同角度的思考。

請繼續往下閱讀...

▼易遊網董事長陳甫彥。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇-易遊網董事長陳甫彥。（圖／記者周宸亘攝）

進入易遊網位在北市民生東路的總部，陳甫彥很難得的帶記者探訪易遊網的IT部門，這裡也包含App小組，他開玩笑的說：「這部門的平均年齡不到30歲，而在易遊網，就是老、中、青所組成，我代表的是老。」話雖如此，但陳甫彥的許多想法和授權，卻是讓易遊網在疫情中「異軍突起」的最大靠山。

線上旅遊社(OTA)起家的易遊網，過去一直努力於線上化與行動化的開發與創新，因此在今年一開始意識到疫情可能擴大時，最早因應疫情而啟動安心政策行程及商品，包括2月中首推安心訂房企劃，承諾可免費退訂；並積極尋找通路及異業跨域合作，增加銷售機會，尤其針對非熱門旅遊地區，思考如何增加訂房銷售，例如「雙北宅渡假」主打可入住24小時，還能享房型升等或小孩免費優惠；近期並推出「飯店救星 制霸臺灣」任務活動，鼓勵國人安排臺灣不同縣市的旅遊住宿，提供獎勵誘因增加消費意願。

▲▼2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇-易遊網董事長陳甫彥。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳甫彥認為提供服務的平台，資訊技術人員很重要。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳甫彥透露，他在8月11日的論壇中，也會和大家分享，易遊網不僅想做一個旅遊網站，更想成為一個提供多元旅遊服務的平台，他強調「+平台」的概念，產品一定要從服務的角度出發，「用服務保住產品，也留住客戶」；而面對所謂的後疫情時代，陳甫彥認為，再怎麼樣，2021也已經無法回到2019的狀態，所有人都應該面對或適應這樣的「新生活」。

陳甫彥強調，今年的暑假雖然出現所謂「報復性消費」，但已經有不少縣市或業者在擔憂「冬天怎麼辦」？因此，他認為不管是什麼行業，都應該從「產品力、平台力、行銷力」這三方面去思考如何調整。

英雄所見略同，另一位專題演講者游智維也有同樣的觀點；他在受訪中提到，疫情超乎想像，首當其衝的觀光旅遊業者要跳出現有思維，現有的商業模式，想的還是不夠長遠，「是經營企業還是做生意？」

游智維除了擔任風尚旅行社總經理外，還是國發會地方創生顧問與國發基金及文策院投資審議委員。他以旅行作為媒介創業，從海外客製化需求到島內小旅行設計，讓消費者透過體驗對地方價值產生興趣與認同。近年與LEXUS Taiwan攜手合作「覓境食旅」並成立蚯蚓文化催生獲日本Good Design獎的「紅椅頭觀光俱樂部」成功對日行銷臺南，臺灣設計展的「屏東Ya」也善用科技結合地方趣味引爆人潮。2020年更承辦台南「府城搬戲」另類跨年活動，打造史上最具在地味的跨年活動。

▲風尚旅行社總經理游智維▼ 。（圖／游智維提供）

▲風尚旅行社總經理游智維認為觀光不應只是流於創造新奇和思考獲利。（圖／游智維提供）

提到後疫情的觀光旅遊現況，游智維分享了他的觀察：一個是從需求理論中的滿足自我實現論點著手，有能力的消費者還是願意付錢消費體驗感動，不然就不會出現部份連結地方文化的餐廳、融入自然環境的住房依舊爆滿；但他擔心的是，若服務只流於創造新奇和思考獲利，而非永續和感動，「流行不久就會消失」；他以自己6月才出版的新書《鄉下創業學：27個日本+臺灣地方商業案例觀察》中「輕井澤」為例，星野集團在當地經營的不只是一間飯店，而是整個輕井澤的旅客需求。

他強調，小琉球、綠島等離島地區在這波補償性消費旅遊中成為觀光熱點，但如果不與在地體驗結合，「人走了，會不會再回來？」而回來看臺北市，游智維認為，臺北絕對是一個進步的城市，市民友善、熱情，臺北能不能有更深度的文化和生活自信，就如法國巴黎一年有幾千萬的觀光客到訪，但他們過著優雅生活並不需要特別就觀光去做推展，「不能只做自己的臺北，要做臺灣的臺北」。

北市府觀傳局將於8月11日舉行「2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，除了陳甫彥和游智維發表專題演講外，當天將由高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨擔任主持人，並與晶華酒店董事長潘思亮進行對談，內容精彩可期，整場論壇過程屆時也將在柯文哲市長臉書線上直播，歡迎鎖定觀看。

ET快訊
染疫工程師足跡遍4縣市！彰化衛生局「匡列371人」...運將
冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞
破天荒！蘇震清等4名現任立委、徐永明收賄全遭聲押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

越晚雨越大！輕颱「哈格比」最快明生成　下半天恐發海警⋯最新路徑圖曝

影／染疫外籍工程師在台88天！足跡遍布4縣市　彰化衛生局「匡列371名接觸者」

訪問元首之路未完　黃寶慧要學生「勇敢做夢」：全世界會幫你完成

「3星座」下週桃花、財運齊開！　第一名「人脈通錢脈」好運到爆

2020台南七股海鮮節盛大開幕摸蛤人潮大爆滿　黃偉哲力推薦好吃好玩好去處

「3生肖」未來一周運勢沖天！屬兔桃花大開、屬馬「有財神跟著」可買彩券

「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉：感受到爆炸性旅遊威力

冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞：刺青壯漢想攔我

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

越晚雨越大！輕颱「哈格比」最快明生成　下半天恐發海警⋯最新路徑圖曝

影／染疫外籍工程師在台88天！足跡遍布4縣市　彰化衛生局「匡列371名接觸者」

訪問元首之路未完　黃寶慧要學生「勇敢做夢」：全世界會幫你完成

「3星座」下週桃花、財運齊開！　第一名「人脈通錢脈」好運到爆

2020台南七股海鮮節盛大開幕摸蛤人潮大爆滿　黃偉哲力推薦好吃好玩好去處

「3生肖」未來一周運勢沖天！屬兔桃花大開、屬馬「有財神跟著」可買彩券

「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉：感受到爆炸性旅遊威力

冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞：刺青壯漢想攔我

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

焦凡凡甜蜜喊話：做你的後盾❤️　粉絲嗨翻拱「結婚」婁峻碩竟哭了！

仙界下凡！　夢幻「小精靈」粉嫩羽毛＋圓潤身材萌翻網

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

中職／下半季再見安頻繁　丘總：有可能球的關係

北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

模擬東奧賽／開幕大雨郭婞淳宣誓　戴資穎、鄭兆村等5人點聖火

中職／張偉聖定位4號外野　猿獅教頭認證：腳速不輸陳晨威

士兵賴床被叫醒…爆氣「拿球棒狠K上官」獲緩刑！軍方認判太輕怒上訴

染疫工程師足跡包括台中　衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

欠200萬！八大妹「勵志故事神翻」曝30歲禮物

辛樂克颱風生成　路徑往越南移動

快訊／新增7例！比利時工程師在台染疫

中部工程師染新冠　陳時中：曾去北部、東北部

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

外籍離岸工程師驚傳染新冠　指揮中心證實

更多熱門

相關新聞

黃寶慧台大演講：我和總統面對面

黃寶慧台大演講：我和總統面對面

世界台灣學生會聯合總會今（1日）於台灣大學博雅教學館舉辦「會第二屆領袖論壇 : 後疫情時代趨勢」。會中邀請《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧與學生談「我和總統面對面-來自台灣的留學生走上國際舞台」。

後疫情時代經濟U型復甦　法人預估明年GDP將反彈至5.3%

後疫情時代經濟U型復甦　法人預估明年GDP將反彈至5.3%

環島之星折500元！易遊網三倍券優惠

環島之星折500元！易遊網三倍券優惠

Adobe「後疫情時代」觀察　資訊長展現領導力有這4大關鍵

Adobe「後疫情時代」觀察　資訊長展現領導力有這4大關鍵

遭爆大量解僱員工　易遊網：僅20人異動

遭爆大量解僱員工　易遊網：僅20人異動

關鍵字：

易遊網陳甫彥風尚旅行社游智維後疫情時代觀光旅遊轉型論壇臺北市觀傳局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面