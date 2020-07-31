遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

▲遊艇迷航擱淺沙洲 ，海巡搭配民船合力救援。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋海巡隊第五巡防區30日下午13時40分接獲通報，位於雲林縣三條崙出海口附近有一艘「政x號」遊艇擱淺，船上人員有3人待援，請派艇協助。

第五巡防區獲報後，除立即請布袋隊調度鄰近海域巡防艇前往馳援外並同步動員中部分署第四岸巡隊人力與協調友船協助救援。布袋海巡隊巡防艇考量「人命至上、救人救急」，火速於14時15分抵達現場，因受限吃水深度，無法直接併靠「政」船，艇長遂決定運用船上拋繩筒帶纜，嘗試進行拖帶。

同時運用艇外廣播安撫擱淺船上船員切莫恐慌與緊張，並說明海巡人員後續將運用拋繩筒帶纜，請「政」船船員注意與配合後，海巡人員發揮平時訓練成果，一次發射，成功帶纜！於15時03分將「政」船拖離擱淺沙洲，救援任務圓滿達成。

海巡署第五巡防區指揮部胡文雄主任表示，「人命關天，救人第一，海巡救難急先鋒」，海巡署是我國最主要的海上執法與救難能量，也是人民在海上活動、作業、航行的重要安定力量，為了維護民眾海域活動安全。

胡文雄呼籲，民眾在出海前應注意海象預報資料及做好航前檢查，如在海上作業倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118海巡服務電話」，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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