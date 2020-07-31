　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲遊艇迷航擱淺沙洲 ，海巡搭配民船合力救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲遊艇迷航擱淺沙洲 ，海巡搭配民船合力救援。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋海巡隊第五巡防區30日下午13時40分接獲通報，位於雲林縣三條崙出海口附近有一艘「政x號」遊艇擱淺，船上人員有3人待援，請派艇協助。

第五巡防區獲報後，除立即請布袋隊調度鄰近海域巡防艇前往馳援外並同步動員中部分署第四岸巡隊人力與協調友船協助救援。布袋海巡隊巡防艇考量「人命至上、救人救急」，火速於14時15分抵達現場，因受限吃水深度，無法直接併靠「政」船，艇長遂決定運用船上拋繩筒帶纜，嘗試進行拖帶。

▲遊艇迷航擱淺沙洲 ，海巡搭配民船合力救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時運用艇外廣播安撫擱淺船上船員切莫恐慌與緊張，並說明海巡人員後續將運用拋繩筒帶纜，請「政」船船員注意與配合後，海巡人員發揮平時訓練成果，一次發射，成功帶纜！於15時03分將「政」船拖離擱淺沙洲，救援任務圓滿達成。

海巡署第五巡防區指揮部胡文雄主任表示，「人命關天，救人第一，海巡救難急先鋒」，海巡署是我國最主要的海上執法與救難能量，也是人民在海上活動、作業、航行的重要安定力量，為了維護民眾海域活動安全。

胡文雄呼籲，民眾在出海前應注意海象預報資料及做好航前檢查，如在海上作業倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118海巡服務電話」，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

違規開門畫面曝！賓士女違停又突開門　女騎士慘捲公車輪下「滿地血」亡

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

快訊／國旅添冤魂！女潛水客綠島白沙灣失蹤　急搜47分鐘找到人送醫不治

「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

違規開門畫面曝！賓士女違停又突開門　女騎士慘捲公車輪下「滿地血」亡

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

快訊／國旅添冤魂！女潛水客綠島白沙灣失蹤　急搜47分鐘找到人送醫不治

「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

搭車遊雲林推出銅板價　振興券也能抵車費

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

隔離遇驚喜！刺蝟媽媽攜4寶「屁顛過馬路」　暖女幫擋車護身

花蓮王轉挺朱？朱立倫與傅崐萁長談　徐榛蔚全程陪同會面地方人士

澎湖海洋生物都「吃屍體」？在地導遊曝花火節由來：和「華航空難」225死有關

高爾宣金曲入圍2獎「想拿年度歌曲」　談勁敵超大器回應了！

2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

客廳飛出「血肉一半」溪魚！媽抓尾巴質問兇手　三腳橘貓臉心虛

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

立院驚爆集體收賄醜聞！趙正宇家中搜出近千萬現金

即／北市中山區嚴重車禍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

蘇震清「最大咖」收2千萬！「神秘白手套」曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

即／SOGO經營權「爆收賄修公司法」　5立委遭搜索

砍情敵女煞與男友遭街頭報復　警察局長說話了

即／高雄砍情敵引爆街頭復仇！女煞與男友被狂打強擄

小貨車撞機車　駕駛頭部變形不治

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

女房東張淑晶復出！房客崩潰：亂要錢還斷電

更多熱門

相關新聞

海巡署雲嘉巡防區指揮部威力掃盪

海巡署雲嘉巡防區指揮部威力掃盪

台灣豬肉歷經24年努力終於能外銷!6月16日正式從世界動物衛生組織成為口蹄疫非疫區，同仁當前面對豬瘟、肺炎雙重威脅，仍能秉持「滴水不漏、防堵百分百」的精神，堅守國境安全、守護國民健康。

下放15萬尾魚苗　海巡與民守護白海豚

下放15萬尾魚苗　海巡與民守護白海豚

海巡急救援失動力海上漂帆船

海巡急救援失動力海上漂帆船

關鍵字：

布袋海巡隊第五巡防區胡文雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面