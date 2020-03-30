海巡急救援失動力海上漂帆船　「防疫優先」先確認船員旅遊史

▲帆船失去動力遇大浪 海巡即刻救援解危機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署艦隊分署第十三（布袋）海巡隊在日前接獲海巡署第五（雲嘉）巡防區通報：在布袋外海2.2浬處，一艘從布袋出港的馬來西亞籍「尼」字號帆船機械故障失去動力，請求派艇協助。布袋海巡隊接獲通報後，立即調派線上20噸巡防艇及待命35噸巡防艇緊急出勤前往救援。

▲海巡解救失去動力帆船 ，先確認船員旅遊史。（圖／記者翁伊森翻攝）

經查，由於「尼」船為外國籍船舶，加上我國值新冠肺炎重點防疫期間，為避免產生防疫破口，第五巡防區獲報後，立即清查「尼」船船員國籍及航經港口。經查核後，發現5名船員均為本國籍，今年內無出國旅遊史，「尼」船亦為上午自布袋第三漁港啟航出海。

20噸艇先是與失去動力「尼」字號帆船會合，但因現場湧浪過大，兩船無法併靠接駁船員，基於安全考量，該帆船將利用風帆動力，以Z型航法，嘗試航往近岸安全水域，2艘巡防艇在旁戒護安全。

但當天海域下午風浪轉為陣風九級浪高1公尺轉為3公尺，海象趨於惡劣，該帆船因機械故障且風浪過大無法操控風帆安全進入布袋商港泊靠恐有碰撞危險，經船長於18時許請求巡防艇協助拖帶，布袋海巡隊巡防艇於18時30分將人、船平安拖帶進入布袋商港泊靠，船上5名船員及乘客感謝海巡署在海上的救助及戒護。

第五（雲嘉）巡防區主任胡文雄表示，漁民出海作業或相關活動，應注意氣象預報及確實做好航行檢查，以確保自身安全，如發生緊急狀況，可透過漁業電台、鄰近友船請儘速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全；另因應近期大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，呼籲本國籍漁船及在海上活動相關船隻切勿在海上與大陸漁船有任何接觸行為，以避免發生防疫破口。

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