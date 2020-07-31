嘉義巿旅行商業同業公會　振興在地觀光推縣市必遊景點

▲大嘉義地區觀光資源整合推廣，將嘉義山海平原區必遊景點都列入規劃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

肺炎疫情對觀光相關產業營運造成巨大影響，為協助嘉義縣市旅行業、旅館業及相關產業之營運穩定及服務升級，推廣國內旅遊促進嘉義巿(縣)觀光相關產業發展，嘉義市旅行商業同業公會協同嘉義縣旅行商業同業公會邀請台北巿、桃園市、新竹巿、苗栗縣、台中巿、台南巿、高雄巿、屏東縣、宜蘭縣等旅行商業同業公會會員業者，透過觀光產業媒合會、講座(課程)及實地考察，進行交流、學習，活絡食、住、行、遊、購、娛，提振大嘉義地區市場信心加速國旅復甦，也具體協助嘉義市(縣)觀光相關從業人員，強化接待實務能力，提升旅遊服務品質。

▲阿里山文化及美食也是推廣重點。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義巿旅行商業同業公會理事長賴俊杰表示，希望透過8月5日至8月7日三日舉辦觀光產業的媒合大會，透過與旅行業界的交流，一起聚焦嘉義、發現嘉義、購買嘉義、有效的推動嘉義整體觀光產業，藉辦理觀光產業媒合會，串連各地區同產業之業者，提振市場信心加速國旅復甦，實質強化各業者接待實務能力，透過媒合會及嘉義(縣)市實地考察創造更多觀光新元素話題及深度旅遊商品，促進嘉義在地的觀光之旅遊品質，達到宣傳大嘉義地區旅遊特色觀光。

▲東石布袋的海上之旅，嘗新鮮海鮮也納入規劃。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市旅行商業同業公會特別安排3天2夜的嘉義踩線體驗，第一日行程重點包括登上最大移動沙洲東石外傘頂洲，並享用船上的海鮮自助餐，海鮮蚵料理美味又新鮮，接著參觀環境生態多樣兼顧人文與生態環境結合的教育場域-洲南鹽田，並走訪



嘉義市指標景點檜意森活村，臺灣第一座以森林為主題的文創園區，帶狀旅遊線包含北門驛，森鐵車庫園區，森林之歌…等見證嘉義林業史；再配合觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」第二日來到有中台灣九份之稱的阿里山奮起湖，以阿里山森林鐵路中途站、鐵路便當、老街與自然景色聞名，隨即探訪原民文化來吉部落祕境，包含來吉民宿、台灣的合掌村-得恩亞納部落，體驗手作高海拔野生愛玉；第三日安排觀光產業媒合大會，透過與旅遊業界的交流，有效地推動嘉義整體觀光產業。