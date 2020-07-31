點海鮮麵外送！他打開只有「肉跟菜」...傻眼：我的海鮮還在海洋嗎！





▲海鮮麵打開來不見海鮮蹤影 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，本文已獲授權，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者施怡妏／綜合報導

雖然現在美食外送盛行，但有時候就像拆驚喜包一樣，送來的餐點與店家提供的有落差。一名網友日前在美食平台叫外送，點了一碗海鮮麵，沒想到打開餐點時，發現只有麵、肉、豆腐還有青菜，卻不見海鮮的蹤影，讓他傻眼直呼「我的海鮮還在海洋嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，出差一週後有點疲累，在外送平台點了一碗海鮮麵，希望可以吃頓飯好好享受一下，沒想到打開餐點後，裡面只有三塊豆腐、五塊肉塊跟六條小四季豆。他當場傻眼，「我的海鮮呢？」隨後他向客服人員反應，「我的海鮮不見了，請問是在還在海洋還沒撈起來嗎？」

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▲原PO向客服表示，自己的餐點有問題。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

《ETtoday》記者實際詢問原PO後續情況，原PO表示，「該外送平台處理的方式是直接退費，至於店家的部分並沒有接觸到，不清楚外送平台跟店家怎麼處理。」

貼文發出後，底下網友紛紛留言表示，「海鮮走光照」、「可能老闆娘的名字叫海鮮吧」、「海鮮對郎造」、「我點過蕃茄牛肉麵，結果送來的只有蕃茄湯跟麵，可能牛肉還在餵養7747天才能殺」、「煮的人是雙魚座吧」、「湯頭用海水煮的」、「可能剛出海」、「那是國王新發明的海鮮麵」。