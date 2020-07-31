LIVE／李登輝逝世　蔡英文哀悼不捨將發表談話

記者陳家祥／台北報導

台北榮總於7月30日19點24分宣布，前總統李登輝與世長辭，享耆壽98歲。面對在台灣民主進程扮演重要角色的李登輝與世長辭，政壇紛紛至上哀悼之意，總統蔡英文行政院長蘇貞昌31日上午將出席台灣資本市場論壇開幕式，屆時將針對李登輝逝世一事發表談話，《ETtoday新聞雲》將全程直播即時掌握。

李登輝晚間過世，李登輝的遺體晚間近11時，從中正樓22樓送往台北榮總的懷遠堂冰存。總統府秘書長蘇嘉全、副秘書長李俊俋、行政院秘書長李孟諺第一時間赴台北榮總，向家屬致意，並與李登輝的女兒李安妮、女婿賴國洲、李登輝辦公室主任王燕軍商談治喪事宜。

據了解，北榮不會設靈堂，追思會場計畫將設在台北賓館，並提供李登輝生命事略、照片、影像等，讓民眾追思。但詳細追思會場設置事宜，仍要等總統31日開完會議後，才會有更進一步細節。

▲前總統李登輝的夫人曾文惠回到位於翠山莊的住處。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文：李登輝鼓勵做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

蔡英文30日晚間表示，有和李登輝的家屬通過電話，以國家元首的身分，代表全國人民，表達最深切的哀悼之意，「同時，我也已經要求政府部門，務必針對後續事宜，提供最高規格的協助」。

蔡英文表示，李登輝是時代的開創者，他年輕時曾兩度負笈海外，學習新知，並將專業貢獻給故鄉，民主運動風起雲湧的年代，他領導國家，在威權反撲和民主理想之間，帶領台灣走過寧靜革命，讓台灣成為台灣人的台灣。

蔡英文說，90年代，曾經和李登輝共事，他對民主化理想的堅持，以及對國家主權的堅定態度，讓她印象深刻，「後來，我有幸擔任總統，親身感受領導國家面臨的諸多挑戰，和做決策時必須面對的艱難處境，也才能體會到，這位民主前輩當年在重重挑戰中，帶領台灣走向民主，是帶著多麼堅決的意志」。

蔡英文表示，有時她會向李登輝請益，「他總能秉持長者的風範，和我分享各種他從閱讀中得到的新知，鼓勵我在做決策時，保持一顆謙卑勇敢的智慧之心」。

蔡英文表示，李登輝並不忌諱談論生死，因為意識到死亡的存在，才會思考活著的意義，他總是能夠開朗的面對人生必然的結局，「誠實自然」是他最喜歡的座右銘，這一生他篤信力行，努力實踐，「他是時代的開創者，是領導台灣前進的人，也是令人敬重的長者與前輩」。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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