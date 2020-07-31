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原住民日系列活動8/1登場！「看跳舞唱歌、體驗服飾文化」享受部落特色

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▲行政院訂定每年8月1日為「原住民日」。（圖／翻攝自FACEBOOK／原住民族日、參山國家風景區粉絲專頁）

▲行政院訂定每年8月1日為「原住民日」。（圖／翻攝自FACEBOOK／原住民族日）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處為了紀念「原住民日」，將於8月1日至30日的假日不定期在南莊、谷關及梨山的遊客中心舉辦紀念原住民的系列活動。此外，現場還有原住民唱歌、舞團表演和手工藝DIY等活動，邀請民眾一同前來了解原住民。

原住民日原始於1994年，因為正名運動激發原住民的自我認同，經過多次的決議，行政院在2005年6月通過「紀念日及節日實施條例」草案，並訂定每年8月1日為「原住民日」。

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為期1個月的原住民紀念活動有各種體驗項目，包括泰雅口簧琴、貓頭鷹彩繪風鈴、泰雅原風手環、服飾及配飾試穿等活動。除此之外，活動還邀請到樂團到場演出，包括南莊國中原舞社、Ptasan樂團、Snhiyan樂團等，讓民眾更認識原住民的文化。

▲行政院訂定每年8月1日為「原住民日」。（圖／翻攝自FACEBOOK／原住民族日、參山國家風景區粉絲專頁）

▲原住民日活動資訊。（圖／翻攝自FACEBOOK／參山國家風景區粉絲專頁）

此外，參山處為推廣台灣部落文化及觀光成果，9月下旬還與6個原住民部落聯合舉辦「2020台灣部落觀光嘉年華」，其中包括部落遊程推廣、16族原住民服飾體驗、部落風味美食推廣、原住民工藝展示、部落文創DIY活動、樂舞展演等主題活動，邀請民眾、遊客到部落觀光旅遊。

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