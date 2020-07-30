文化部感念李登輝遠見！原住民正名、任內提「社區營造」影響至今

▲文化部感念李登輝生前對文化的遠見，圖為李前總統巡視宜蘭及參加「全國社區總體營造博覽會」（1997.04）。（圖／國史館 CC BY NC）

記者林育綾／台北報導

前總統李登輝於今（30）日晚間19時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。文化部也在臉書發文，從文化發展角度感念李前總統的「遠見與信念」，包括在任內提出「社區總體營造計畫」，影響至今；還有1994年對原住民族的正名、1998年公共電視台的開播等，都反應了他對多元文化、民主意識的理想。

文化部提到，李登輝前總統辭世後，除了以政治工作的劃時代地位去理解，也可以從文化發展的角度，感念李前總統的遠見與信念，例如1993年在他任內，文建會提出了「社區總體營造計畫」，開啟以「文化藝術」凝聚地方認同、培植在地發展的一系列政策，觸發了台灣地方社會的強烈動能，影響至今。

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此外還說，李前總統本著對這塊土地的認同，推動民主化的同時，心繫的是藉由文化的力量來凝聚台灣人民的認同意識、建立共同價值，更進一步影響國家的政治圖像及國際地位。包括1994年對原住民族的正名、1998年公共電視台的開播等，都反應了李前總統對多元文化、民主意識的理想。

文化部表示，「謝謝李登輝前總統對台灣民主與文化發展的貢獻，接下來我們會繼續往前走」。