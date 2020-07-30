李登輝去世　BBC：民主先生拋出兩國論…兩岸關係跌谷底

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）



記者王致凱／綜合報導

前總統李登輝30日晚間因敗血性休克和多重器官衰竭去世，消息震驚國際社會。英國媒體報導，李登輝擔任總統期間推動民主化過程，下令廢除動員戡亂臨時條款，深深影響台灣政治走向。報導提到，李登輝當年曾被外媒稱呼為「民主先生」，也曾因發表「主權論」導致兩岸關係跌入谷底。

BBC中文網報導，李登輝1988年接替去世的蔣經國就任總統，開啟台灣民主化過程，完成包括修憲、議會改革等重要進程。國際媒體評論李登輝時，驚訝於在他治下的台灣沒有發生流血事件或軍事政變，為當代少見，因此又被稱呼為「民主先生」（Mr. Democracy）。

1995年，李登輝在母校康乃爾大學發表「中華民國在台灣」演說，被視為開啟了台灣主權宣示。同年7月，北京當局為了防堵李登輝將台灣脫離中國的企圖，派出解放軍於台海進行軍事演習、發射飛彈，兩岸衝突一觸即發，直到美國派遣航母通過台灣海峽，局勢才趨於穩定。

1999年李登輝任期尾聲接受德國之聲專訪時，出乎意料地提出台灣與中國是「特殊的國與國關係」的「兩國論」，讓兩岸關係風暴再起，北京當局也宣布停止多像兩岸政治交流。

報導指出，無論如何，李登輝發表的許多政治宣言如「新台灣人」、「中華民國在台灣」、「經營大台灣、建立新中原」、「一步一腳印，大家愛台灣」等，毫無疑問在台灣政治史上佔有重要地位。

如今李登輝已經告別人生舞台，BBC中文表示，關於他的歷史評價，李登輝曾言，「只是希望，大家會說，在李登輝執政時，大家的生活過得很好。」

李登輝今年2月8日因不慎嗆咳，緊急送至台北榮民總醫院救治。台北榮總新聞稿指出，李登輝住院9天後突發心因性休克，急救後使用呼吸器，但住院過程反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，但仍無法挽回。

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