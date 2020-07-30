「超市零錢捐」每月破130萬！疫情捐款多10%業者感動：台灣最可貴的地方

▲全聯門市放置的零錢捐，今年疫情下不減反增，每月募款多了10%。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

到超市買菜也能幫助原住民偏鄉孩童！全聯門市放置的「愛從1開始，門市零錢捐」活動，統計2018至2019年總共募資超過840萬，幫助了700多位原住民孩子穩定課業輔導與家庭支持。由於疫情讓許多公益募款實體活動變得不容易，不過全聯統計今年上半年，零錢捐募款還比往年高出10%，每月約可募130萬至150萬之間，讓業者也感動說，「台灣人就是自己過不好，還會想到幫助別人，這就是最可貴的地方」。

全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」，連續3年攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」，同時邀請連續3年擔任愛心大使的BOXING樂團，號召大家到超市買菜消費時，可以順手將手邊銅板投入零錢箱，也呼籲不要小看「一點點」，匯聚起來就是很大的力量。

▲買菜也能順手做愛心！全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷部協理劉鴻徵提到，自2013年至今已經與超過21個社福單位合作零錢捐活動，在全台千家門市設置「愛心零錢箱」協助募款，總額超過1.1億元，幫助超過35萬名兒少。

他也透露，今年因為疫情緣故，又加上全聯開始推PX PAY行動付款，原本擔心零錢捐的部分會減少，「沒想到還比往年增加！」過去每月約可募得130萬，今年平均多了10%，每月大約在130萬到150萬之間，「台灣人就是自己過不好，還是會想到要幫助別人，這就是台灣最可貴的地方」。

而聯合勸募協會副理事長陳永清也表示，今年上半年因為疫情緣故，募款確實比較不容易，尤其是實體募款活動，在社交距離等因素限制下，每場活動必須控制人數，換言之場次必須增加，工作人員安排也更不容易，因此很感謝全聯願意提供穩定資源和通路，支持部落的課輔老師能持續在崗位上，照顧更多資源不足的原住民孩子。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也說，原住民孩童約15萬人口，因此去年募得840萬幫助了700多名18歲以下原住民兒少，其實還有很多人需要幫助，透過提供的照顧和輔導課，也能培養他們學習上的自信心。例如帶領他們做部落織帶，可以讓原住民兒少有「三認」，分別是認同自己的族群身份、認真學習，也認知自己有色彩美學設計等天賦。

▲零錢捐活動在這一季也推出「家庭募款箱」。（圖／記者林育綾攝）

零錢捐活動在這一季也推出「家庭募款箱」，民眾可到全台全聯門市索取，回家DIY摺紙做成募款箱，親子或家人就能一同隨手將零錢投入，集滿後再送回門市做愛心，養成隨手做公益的習慣。

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