　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

「超市零錢捐」每月破130萬！疫情捐款多10%業者感動：台灣最可貴的地方

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」。（圖／全聯提供）

▲全聯門市放置的零錢捐，今年疫情下不減反增，每月募款多了10%。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

到超市買菜也能幫助原住民偏鄉孩童！全聯門市放置的「愛從1開始，門市零錢捐」活動，統計2018至2019年總共募資超過840萬，幫助了700多位原住民孩子穩定課業輔導與家庭支持。由於疫情讓許多公益募款實體活動變得不容易，不過全聯統計今年上半年，零錢捐募款還比往年高出10%，每月約可募130萬至150萬之間，讓業者也感動說，「台灣人就是自己過不好，還會想到幫助別人，這就是最可貴的地方」。

全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」，連續3年攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」，同時邀請連續3年擔任愛心大使的BOXING樂團，號召大家到超市買菜消費時，可以順手將手邊銅板投入零錢箱，也呼籲不要小看「一點點」，匯聚起來就是很大的力量。

▲▼全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」。（圖／記者林育綾攝）

▲買菜也能順手做愛心！全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷部協理劉鴻徵提到，自2013年至今已經與超過21個社福單位合作零錢捐活動，在全台千家門市設置「愛心零錢箱」協助募款，總額超過1.1億元，幫助超過35萬名兒少。

他也透露，今年因為疫情緣故，又加上全聯開始推PX PAY行動付款，原本擔心零錢捐的部分會減少，「沒想到還比往年增加！」過去每月約可募得130萬，今年平均多了10%，每月大約在130萬到150萬之間，「台灣人就是自己過不好，還是會想到要幫助別人，這就是台灣最可貴的地方」。

而聯合勸募協會副理事長陳永清也表示，今年上半年因為疫情緣故，募款確實比較不容易，尤其是實體募款活動，在社交距離等因素限制下，每場活動必須控制人數，換言之場次必須增加，工作人員安排也更不容易，因此很感謝全聯願意提供穩定資源和通路，支持部落的課輔老師能持續在崗位上，照顧更多資源不足的原住民孩子。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也說，原住民孩童約15萬人口，因此去年募得840萬幫助了700多名18歲以下原住民兒少，其實還有很多人需要幫助，透過提供的照顧和輔導課，也能培養他們學習上的自信心。例如帶領他們做部落織帶，可以讓原住民兒少有「三認」，分別是認同自己的族群身份、認真學習，也認知自己有色彩美學設計等天賦。

▲▼全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦「愛從1開始，門市零錢捐」。（圖／記者林育綾攝）

▲零錢捐活動在這一季也推出「家庭募款箱」。（圖／記者林育綾攝）

零錢捐活動在這一季也推出「家庭募款箱」，民眾可到全台全聯門市索取，回家DIY摺紙做成募款箱，親子或家人就能一同隨手將零錢投入，集滿後再送回門市做愛心，養成隨手做公益的習慣。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
車位被霸停2次「待會就移走」　她轟：我買的欸！過來人神解
台中屋主求助「門口遭轎車擋住」！　警聯絡車主：我在北部
台中前議長全家4人「鉛中毒」住院！　兒指數高達88
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

Boxing義賣+直播演唱挺原住民兒少　邀民眾一塊參與全聯零錢捐

「超市零錢捐」每月破130萬！疫情捐款多10%業者感動：台灣最可貴的地方

失依孩子們好想有個「家」！育幼院公益改造計畫　一圓孩子們對家的想望

青少年烘焙賽拚夢想　MVP劉怜圻：想開戶外親子餐廳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

Boxing義賣+直播演唱挺原住民兒少　邀民眾一塊參與全聯零錢捐

「超市零錢捐」每月破130萬！疫情捐款多10%業者感動：台灣最可貴的地方

失依孩子們好想有個「家」！育幼院公益改造計畫　一圓孩子們對家的想望

青少年烘焙賽拚夢想　MVP劉怜圻：想開戶外親子餐廳

李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

28年妻變冷漠拒行房　他崩潰「聞內褲翻手機」13刀殺愛人…聽最後喘息聲不救！

廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

《新西遊記8》開拍⋯網跪求「安宰賢回歸」　tvN回應了！

香港增149確診創新高！　「每天百人等入院」亞博方艙醫院將啟用

靠國旅扳回顏面！六合夜市店租腰斬後　緩步回升近1成

中職二軍／味全龍勝場追上兄弟　羅嘉仁奪今年二軍首勝

港人入台可免「良民證」？　陸委會：依人道原則妥適處理個案

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

公益熱門新聞

疫情漲10%！超市零錢捐每月破130萬

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

青少年烘焙賽拚夢想：想開戶外親子餐廳

Boxing義賣+直播演唱挺原住民童

全聯也推+1元多一件？小額愛心捐

更生保護會「寒冬送愛」暖心伴手助更生家庭過好年

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

王令麟送愛挺醫護獲讚：體貼入心

公益巨星演唱會　台南振撼登場

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

東購助弱勢　王令麟：雪中送炭馬上做

愚人之友供餐頂新和德疫情相挺

公益大使Lulu籲逛全聯順手愛心捐

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面