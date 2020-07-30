保時捷「3度衝撞女子」！她逃進綠化帶躲過死劫　驚悚畫面曝光

▲保時捷衝撞女子。（圖／翻攝青蕉拍客）

圖文／CTWANT

大陸江西南昌一輛白色保時捷朝一名女子衝撞，女子差點倒地，沒想到保時捷竟再度朝女子衝撞，女子直接被撞飛倒在綠化帶旁，女子見這車還想繼續撞她，趕緊爬起跑進綠化帶。據警方了解，初步判定為感情糾紛所致，目前正進一步調查。

根據《頭條新聞》報導，事發於7月27日，一輛白色保時捷朝著同一名女子衝撞3次，女子第一次險些被撞倒，她趕緊先站到一旁，沒想到保時捷竟倒車，再度朝女子衝撞，女子直接被撞飛倒在綠化帶旁，眼看這輛車還要再朝她衝撞一次，她趕緊爬起並跑進綠化帶。事後肇事者被警方帶走，初步判定是感情糾紛所致，目前正進一步調查當中。

影片曝光後，嚇壞許多網友，紛紛留言「這可不是簡單的情感糾葛，這是故意殺人！」、「現在人真的很可怕，動不動拿生命開玩笑」、「我的天，這麼大膽，白天有監控還三次想撞人，不把法律放在眼裡」、「這年頭枕邊人都不可信啊」、「這就是赤裸裸的謀殺」。

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