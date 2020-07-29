10歲童「2年沒吃麥當勞」！她從台北外帶上飛機　完成離島孩子願望

▲馬祖的師生到台北參加學習成長營 。（圖／翻攝自Facebook／蕭惠珠）

記者施怡妏／綜合報導

離島孩子的夢想！今年寒假因疫情關係，學校延後開學，有些家長便帶著孩子一起去公司上班。連江縣警察局督察長蕭惠珠在臉書上發文表示，就讀國小5年級的陳小弟，每天跟著爸爸到警局報到，吃完早餐就安靜的寫功課，有時還幫大人們跑腿遞送公文。為了獎賞乖巧的陳小弟，蕭惠珠「決定從台北快遞一份他2年沒吃過的麥當勞」。看著10歲的陳小弟吃著麥當勞滿足的表情，她感動表示，「這是我見過嚐過無數麥當勞回憶中，最動人的一幕」。

對於生活在台灣本島的民眾，要吃一餐麥當勞很容易，但外於台灣外島的金門及馬祖沒有麥當勞設店，當地小孩心中的小小願意之一，就是能夠吃上一餐麥當勞。蕭惠珠感慨，「買一份麥當勞早餐這件小事，竟填滿一個小孩，相隔2年與麥當勞的重逢滿足，即使拎取途中，那從雙層豬肉滿福堡滲出的油漬，毀了我一件羊毛衣，我想我也只會牢記陳小弟臉上那一抹瞇成一線的燦笑。」

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▲師生們開心的吃著麥當勞。（圖／翻攝自Facebook／蕭惠珠）

台灣麥當勞總公司的公關部協理陶令瑜得知後，試著與蕭惠珠聯繫並告知對方，「因為時飛時停的天候，會讓食材無法穩定供應、減少提供品項，會讓偏鄉民眾有差別待遇之憾」，但她也承諾，願意招待陳小弟跟其他離島的孩子。

之後孩子們參加「台灣學習成長營隊」，馬祖孩子們到台灣學習成長營隊是「四鄉五島總動員」。也就是全縣5年級學童及老師一起出發，學習兼旅行，超過120人的陣仗。住在東引鄉、莒光鄉的孩子，前一天要搭船到南竿夜宿，隔天再集合南竿鄉的孩子，一起由南竿機場出發松山；北竿鄉的孩子，則直接由北竿機場飛抵台灣。

▲陳小弟吃著麥當勞，露出滿足的表情。（圖／翻攝自Facebook／蕭惠珠）

麥當勞也履行承諾，與馬祖的師生們相約7月22日在台北新生店的麥當勞，事前還送上飲水杯、hello kitty聯名夾腳拖、拼圖等禮物，最後共有120位師生一起參與活動，共同享用麥當勞大餐。蕭惠珠趁機詢問孩子，「上次吃麥當勞是什麼時候？」許多孩子都回答3年、4年；看著孩子們愉悅的吃著餐點，臉上掛著稚氣的笑容，內心對麥當勞充滿感謝，也讓她非常感動。

＃好久不見麥當勞⋯ 由蕭惠珠發佈於 2020年3月7日 星期六