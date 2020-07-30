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李登輝病到無法出院！　醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命

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▲前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

文／CTWANT

前總統李登輝今年2月因喝奶嗆到就住院至今，28日深夜甚至傳出病危，引發全民關注；台北榮總出面澄清，表示李登輝雖然身體狀況不理想但仍在住院中。有醫生表示，讓李登輝住院的「吸入性肺炎」是老年人的最大殺手之一，每年甚至奪走5000條寶貴性命。

陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，李登輝從2月住院到現在都沒辦法出院，讓許多人不禁開始好奇，吸入性肺炎為何會這麼的嚴重？但其實吸入性肺炎的病患在醫院中隨處可見。

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▲▼李登輝病到無法出院！醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

蘇一峰舉例，曾有一位80歲的老先生，因為失智而出現吞嚥困難、吃飯喝水時會嗆咳的情形，醫生建議放置鼻胃管，但是子女認為放置鼻胃管太痛苦，是活生生的折磨，因而拒絕。但老先生越來越喘，最後送到急診才發現是吸入性肺炎，家屬還是拒絕插管使用呼吸器，老先生也因此而過世。

蘇一峰以一份日本的研究報告做說明，吸入性肺炎佔住院肺炎死亡人數一半以上，而且年齡越高，風險就越高。他表示，台灣雖然沒以做過吸入性肺炎的大規模研究，但依照日本研究的數據推算，「在台灣吸入性肺炎每年奪走超過5000條人命！」他也對吸入性肺炎做出以下提醒：

吸入性肺炎的高風險族群有誰？

老人家、長期臥床、心肺功能慢性病、失智或中風、吞嚥功能退化的病人。

預防吸入性肺炎的方法？

1.預防性放置鼻胃管可以減少吸入性肺炎的產生。

2.餵食時一定要讓老人家坐高至少45-60度以上，可以預防胃食道逆流所造成的吸入肺炎。

3.餵食之後的1-2小時不要馬上躺下，避免胃食道逆流的產生，進而引起吸入性肺炎。

4.減少流質食物的餵食，進食改由半流質或固體食物餵食也可以減少嗆入的產生。

5.保持好的口腔清潔，定期清潔老人家的口腔避免細菌滋生，也可以減少口腔細菌進入呼吸道，因而增加吸入性肺炎的發生。

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