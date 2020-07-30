多益普及口說測驗九月開考　免費名額供中小學教師體驗

台北訊

政府推動雙語國家政策，人人開口說英語已經成為趨勢。由美國ETS研發，以日常生活溝通情境為主的TOEIC Bridge Speaking Test（多益普及口說測驗）將在今（2020）年九月首次登台，符合目前台灣英語學習者，想了解自己英語口說能力的需求。ETS臺灣區總代理忠欣股份有限公司也在首場考試提供100個免費測驗名額，讓中小學非英語科的學科老師搶先體驗，測試口說能力，建立自信心，為雙語教學準備。

TOEIC Bridge（多益普及英語測驗）是針對初、中階學習者掌握生活基礎英語設計，能評量「聽讀說寫」四項基礎英語技能，完整檢視英語學習成效。測驗以日常生活實用情境為主，符合新課綱核心素養導向的學習精神。而多益普及口說測驗是其中單獨評量英語口說基本能力的測驗。

學科老師英語口說增能需求大

台灣在2018年公布「2030雙語國家政策發展藍圖」，蔡英文總統將雙語國家列為重要政策，雙語教育更是不可或缺的一環。在台灣推動雙語教學，不能只有靠英語老師，非英語科的各學科老師也要能在課堂上運用英語教學，雙語教學才有成效；但去年一項調查指出，國中小能夠以全英語上課的非英語教師比率只有10.5%。因此學科老師亟需英語增能，以符合台灣推動雙語教學的趨勢。

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忠欣公司從去年開始陸續推出教師增能工作坊，深刻了解台灣雙語教育現場的需求，為協助老師做好雙語教學準備，忠欣公司藉著多益普及口說測驗在台灣舉行第一場考試的機會，開放100個免費名額，讓非英語科老師搶先評量，歡迎老師上網報名：http://www.toeicbridge.com.tw/2020/event。

多益普及口說測驗測驗時間約為15分鐘，題型包括朗讀、照片描述、故事描述、主旨重述、提議、簡短互動等，測驗主題多元且生活化，有旅遊、安排餐會、購物等情境，容易上手，切合目前台灣英語學習者的需求。建立開口說英語的自信心之外，更可做為培養進階英語力，挑戰多益測驗的基礎。

企業員工需備基本英語口說力

不只雙語教學的學科老師需要英語力，以滿足教育第一線的需求；企業也需要建立基層員工的英語口說基礎能力，才能因應國際化的現代社會。

根據《2018年台灣大型企業人才國際化及外語職能管理調查報告》指出，受訪企業有51.8%的員工會用到英語接待訪客；超過五成的受訪企業需要基層員工具備英語口說的能力。有近八成的受訪公司主管認為，基層員工要能用英語自我介紹、說明工作內容、指出工作開始及結束時間、辦公物品所在位置及回答工作上的問題，均顯示台灣企業的基層員工需要基本的英語口說能力。而針對初、中階英語學習者設計的多益普及口說測驗，正好符合企業基層員工的英語口說需求。

多益普及口說測驗今年9月27日將在台灣舉辦第一場考試，分別在台北、桃園、台中、台南、高雄設有考區，報名即日起至9月2日截止。測驗共有八題，分為六種題型，測驗時間約15分鐘。應試者作答的內容會以數位方式錄音，再傳送至 ETS線上評分系統，由評分人員評分。題型及答題時間如附表。想進一步了解測驗相關訊息亦可上網查詢：http://www.toeicbridge.com.tw/。