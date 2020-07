【英語多益通】8大英文必備動詞，打造漂亮履歷

▲ 履歷。(圖/取自Pixabay)

文/羅伊伶 Janet Lo

疫情解封又逢畢業求職潮,今年8月的人力市場將面臨前所未有的激烈競爭。當主管平均花不到20秒檢閱一份履歷,想在有限字數內表達自己的特色,就必須慎選精準的字詞,才能在短時間內抓住面試官的注意力。今天就要來跟各位分享非常實用的action verbs(動作動詞),讓主管能迅速對你的履歷一目了然,不僅寫履歷時會用到,說不定你也會在多益考題中碰上。

通常寫履歷會以過去式條列出自己的學習與工作經歷,並依照「由新到舊」的時間順序排列,這樣才能讓面試官以最具關連性及邏輯性的方式掌握重點。與其使用抽象又空泛的詞彙,以action verbs(動作動詞)為主更能精準地呈現你的實戰經驗。

描述自己擅長的技能

許多人會想用形容詞來彰顯自己優異的技能,像excellent、strong、professional都是很常見的履歷形容詞,不過舉個例子來說,若你寫了「Excellent graphic design skills(優秀的平面設計技巧)」,只會讓面試官感到疑惑,就是「到底是怎麼個優秀法?」

每個人都能在履歷上寫自己很優秀,不過能明確呈現出別人無法複製的獨到經驗,便是寫履歷最困難但也最重要的地方。此時靠具體的action verbs(動作動詞)來展現自己的實際經驗,反而更能凸顯個人特點。

● to assist 協助

Assisted in visual media element creation for Daily Business Magazine.

(曾於每日商業雜誌協助創作視覺媒體元素。)

● to craft 打造出

Crafted layouts and logos for The Digital World under extremely tight deadlines.

(曾在極短期限要求內替數位世界公司打造出版面與標誌。)

● to complete 完成

Completed multiple collaborated visual design projects with SD Media Company.

(完成多項與SD媒體公司的視覺設計合作計畫。)

以上述三個例子來說,能輕易看出此人曾參與過與平面設計相關的協助工作、設計內容與合作過的廠商,不靠花俏的形容詞,直接詳述實際經驗,才是有意義又能顯現獨特經歷的履歷內容。

描述自己很有團隊精神

許多企業會希望找到好相處能適應團隊工作的人才,因此強調自己很能適應團體的典型寫法就是「I am a team player.(我是個很有團隊精神的人)」,不過這又落入與他人無異、看不出特點的圈套。其實藉由描述你具備多種不同技能與經驗,來展現你能輕鬆適應團隊這方面的特質,反而可以更有效表現出你能與人共事合作的優點。

● to mentor 輔導

Mentored students in the intensive English programs of several high schools.

(曾輔導過幾所高中的英語密集班學員。)

● to orchestrate 精心策畫;協調

Orchestrated workshops, team-building activities, and collaborations with other universities and companies in the department student association.

(策畫系學會中的工作坊、團隊凝聚活動、和其他大學及公司的合作計畫。)

● to recruit 招募

Recruited 35 new volunteers on campus for the joint environmental program with the Ocean Cleanup.

(招募校內35名志工參加與Ocean Cleanup合辦的環境計畫。)

從上述例子便能看出此人有輔導學生的熱忱、替系學會辦過各項團體活動、並敢向人遊說具有說服力,不需直說自己有團隊精神,還是能輕易看出此人有團隊合作的能力與經驗。

描述問題解決能力

許多應試者想強調自己問題解決能力很強,一種很陳腐的寫法就是「proven problem solving and critical thinking skills(公認的問題解決與批判性思考能力)」。想避免這種陳腔濫調,就要想想你過去曾處理過的難題、解決過的任務,老實描述這些經驗,才能給面試官耳目一新的感覺。

● to resolve 解決

Successfully resolved urgent circumstances during career fairs for corporate representatives on campus.

(成功於校園就業博覽會中替企業代表們解決緊急狀況。)

● to redesign 重新設計

Redesigned old staff profiling methods to effectively save personnel workloads.

(重新設計舊有的員工檔案管理方式,以有效節省人員的工作量。)

【多益模擬試題】

1. Ms. Lisa Mendes has been assigned by the headquarters to _____ Star Media Company with their latest marketing campaigns.

(A) collaborate

(B) recruit

(C) assist

(D) complete

2. One of a manager’s major duties includes _____ a team of workers to achieve a common goal.

(A) resolving

(B) orchestrating

(C) adapting

(D) evaluating

解析:

1. 正解為(C)。題意為「Lisa Mendes小姐被總部指派去_____Star Media公司最新的行銷活動。」選項(A)為合作、(B)為招募、(C)為協助、(D)為完成,故僅(C)符合題意,她被指派「協助」Star Media公司最新的行銷活動,為正解。

2. 正解為(B)。題意為「身為經理的主要職責之一,包含了_____統合團隊成員以達成共同目標。」選項(A)為解決、(B)為協調、(C)為合作、(D)為評估,故僅(B)符合題意為正解,描述身為經理,必須能夠「協調」好團隊運作方向,以達成共同目標。

