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【英語多益通】8大英文必備動詞，打造漂亮履歷

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▲▼履歷,求職。（圖／取自Pixabay）

▲ 履歷。（圖／取自Pixabay）

文／羅伊伶 Janet Lo

疫情解封又逢畢業求職潮，今年8月的人力市場將面臨前所未有的激烈競爭。當主管平均花不到20秒檢閱一份履歷，想在有限字數內表達自己的特色，就必須慎選精準的字詞，才能在短時間內抓住面試官的注意力。今天就要來跟各位分享非常實用的action verbs（動作動詞），讓主管能迅速對你的履歷一目了然，不僅寫履歷時會用到，說不定你也會在多益考題中碰上。

通常寫履歷會以過去式條列出自己的學習與工作經歷，並依照「由新到舊」的時間順序排列，這樣才能讓面試官以最具關連性及邏輯性的方式掌握重點。與其使用抽象又空泛的詞彙，以action verbs（動作動詞）為主更能精準地呈現你的實戰經驗。

請繼續往下閱讀...

描述自己擅長的技能

許多人會想用形容詞來彰顯自己優異的技能，像excellent、strong、professional都是很常見的履歷形容詞，不過舉個例子來說，若你寫了「Excellent graphic design skills（優秀的平面設計技巧）」，只會讓面試官感到疑惑，就是「到底是怎麼個優秀法？」

每個人都能在履歷上寫自己很優秀，不過能明確呈現出別人無法複製的獨到經驗，便是寫履歷最困難但也最重要的地方。此時靠具體的action verbs（動作動詞）來展現自己的實際經驗，反而更能凸顯個人特點。

● to assist 協助

Assisted in visual media element creation for Daily Business Magazine.
（曾於每日商業雜誌協助創作視覺媒體元素。）

● to craft 打造出

Crafted layouts and logos for The Digital World under extremely tight deadlines.
（曾在極短期限要求內替數位世界公司打造出版面與標誌。）

● to complete 完成

Completed multiple collaborated visual design projects with SD Media Company.
（完成多項與SD媒體公司的視覺設計合作計畫。）

以上述三個例子來說，能輕易看出此人曾參與過與平面設計相關的協助工作、設計內容與合作過的廠商，不靠花俏的形容詞，直接詳述實際經驗，才是有意義又能顯現獨特經歷的履歷內容。

描述自己很有團隊精神

許多企業會希望找到好相處能適應團隊工作的人才，因此強調自己很能適應團體的典型寫法就是「I am a team player.（我是個很有團隊精神的人）」，不過這又落入與他人無異、看不出特點的圈套。其實藉由描述你具備多種不同技能與經驗，來展現你能輕鬆適應團隊這方面的特質，反而可以更有效表現出你能與人共事合作的優點。

● to mentor 輔導

Mentored students in the intensive English programs of several high schools.
（曾輔導過幾所高中的英語密集班學員。）

● to orchestrate 精心策畫；協調

Orchestrated workshops, team-building activities, and collaborations with other universities and companies in the department student association.
（策畫系學會中的工作坊、團隊凝聚活動、和其他大學及公司的合作計畫。）

● to recruit 招募

Recruited 35 new volunteers on campus for the joint environmental program with the Ocean Cleanup.
（招募校內35名志工參加與Ocean Cleanup合辦的環境計畫。）

從上述例子便能看出此人有輔導學生的熱忱、替系學會辦過各項團體活動、並敢向人遊說具有說服力，不需直說自己有團隊精神，還是能輕易看出此人有團隊合作的能力與經驗。

描述問題解決能力

許多應試者想強調自己問題解決能力很強，一種很陳腐的寫法就是「proven problem solving and critical thinking skills（公認的問題解決與批判性思考能力）」。想避免這種陳腔濫調，就要想想你過去曾處理過的難題、解決過的任務，老實描述這些經驗，才能給面試官耳目一新的感覺。

● to resolve 解決

Successfully resolved urgent circumstances during career fairs for corporate representatives on campus.
（成功於校園就業博覽會中替企業代表們解決緊急狀況。）

● to redesign 重新設計

Redesigned old staff profiling methods to effectively save personnel workloads.
（重新設計舊有的員工檔案管理方式，以有效節省人員的工作量。）

【多益模擬試題】

1. Ms. Lisa Mendes has been assigned by the headquarters to _____ Star Media Company with their latest marketing campaigns.
(A) collaborate
(B) recruit
(C) assist
(D) complete

2. One of a manager’s major duties includes _____ a team of workers to achieve a common goal.
(A) resolving
(B) orchestrating
(C) adapting
(D) evaluating

解析：

1. 正解為(C)。題意為「Lisa Mendes小姐被總部指派去_____Star Media公司最新的行銷活動。」選項(A)為合作、(B)為招募、(C)為協助、(D)為完成，故僅(C)符合題意，她被指派「協助」Star Media公司最新的行銷活動，為正解。

2. 正解為(B)。題意為「身為經理的主要職責之一，包含了_____統合團隊成員以達成共同目標。」選項(A)為解決、(B)為協調、(C)為合作、(D)為評估，故僅(B)符合題意為正解，描述身為經理，必須能夠「協調」好團隊運作方向，以達成共同目標。

延伸閱讀》多益常考字「併購」的英文怎麼說？看大同經營戰學單字

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