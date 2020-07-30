一張表看李登輝怎麼講釣魚台　嗆馬英九「派軍隊拿下」

▲釣魚台立體影像模擬。（圖／翻攝自內政部海域資訊專區）

政治中心／綜合報導

一座面積僅4.3838平方公里的島礁，讓台灣、日本、中國大陸都搶著喊要，那就是位於太平洋東海上的「釣魚台」、一塊爭議之地。前總統李登輝生前多次表達釣魚台是日本的，還在2015年7月參訪日本時再次明確地說「釣魚島是屬於日本的領土，不屬於台灣」，不僅引起保釣人士批評，也與前總統馬英九隔空槓上。

▲李登輝認為釣魚台是日本的，還曾嗆馬英九要就「派軍隊拿下」。（資料照／記者季相儒攝）

李登輝卸任後，多次在訪日時表示釣魚台是日本的，包括2002、2008、2011年都有類似談話，不過2015年7月在日本的一番話，傳回台灣後引發軒然大波。當時的總統馬英九，在事件發生10天後，投書強調中華民國擁有釣魚台列嶼的主權立場，呼籲李登輝收回此話並向國人道歉，並透過當時的發言人陳以信批評李登輝對於國家主權立場前後矛盾，他有必要出面捍衛。

馬英九投書媒體，批評李登輝在日本說的「釣魚台屬於日本說」是3反3傷，包括違反史實、違反中華民國憲法、違反國際法；嚴重傷害國家主權、人民感情與台灣主體性，並提出4點包括歷史、地理、地質、國際法，佐證我國擁有釣魚台主權，還趁著出席「2015年東亞海域和平論壇」時，當著國外學者齊聚時，整理李登輝在1997與1999年時分別將釣魚台列嶼計入宜蘭縣全縣面積與我國領海系統的證據，打臉李登輝、要求李好好思考。

對於馬英九接連出招，李登輝之後在著作《新．台灣的主張》中，就開酸馬英九炒作釣魚台主權是為了表現愛國心、爭取人民的支持，但從歷史和國際法上都明確看到，釣魚台其實是日本的領土，還說台灣、大陸爭釣魚台主權都晚於日本，「其實說不過去的，到頭來會是一場空。」

李登輝還趁著上貓空泡茶時隔空回擊馬英九，要馬去問美國人「釣魚台屬於台灣還是日本？」更嗆如果馬認為釣魚台是台灣的，就「派軍隊拿下來」。兩位前後總統在當時正值酷暑的8月份，上演比氣溫還炎熱的激烈口水戰。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）