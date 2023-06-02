掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

記者林悅／台南報導

33歲林姓男子，2日下午1時許，駕自小客車前往台南市南區萬年五街1間水產店前，竟下車持衝鋒槍朝大門掃射25槍，結果被事先接獲線報在現場埋伏的警方開槍還擊，警方開3槍便擊中林嫌臀部中2槍，林嫌當場被壓制逮捕，以救護車送成大醫院開刀取出彈頭，目前戒護住院，暫無生命危險，而他褲子掉一半露出屁股的糗樣也曝光。

▲33歲林姓男子前往台南市南區水產店連開20多槍掃射，被市警六分局警方開3槍，其中2槍擊中林嫌臀部，將他逮捕戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局指出，六分局警方案發前接獲有人要去南區萬年五街1間水產店尋仇的情資，即出動偵查隊等警力在現場埋伏守候，2日下午1時許，33歲林嫌開車到場，林嫌下車後持長槍朝店家開了20多槍，現場警方立即回擊3槍，其中射中林嫌臀部2槍後，當場將他逮捕，以救護車送成大醫院戒護就醫，初步調查林嫌準備2個彈匣要開，但只打1個彈匣就中槍被捕。

現場遺留步槍1把，彈匣2個（內尚有數發未擊發子彈），擊發彈殼25發，現場大門彈痕累累，警方加派警力至現場鑑識與交通疏導，林嫌目前送醫救治，開刀取出彈頭，暫無生命危險，至於林嫌開槍動機，警方正深入追查釐清中。

市警六分局長許敏能強調，六分局落實「社區警政」，所以能提早預先獲得情資，當場開槍擊中犯嫌將其逮捕，受害店家無人員傷亡。