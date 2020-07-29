只比中華民國少1歲　全台最老「瑞成書局」重新開幕飄禪風

▲全台最老的瑞成書局整修內部後今天開幕，董事長許欽鐘致詞。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市瑞成書局成立於1912年，是全台最老的百年書店，斥資3千萬整修內部後29日開幕，董事長許欽鐘表示，書店主題以「天地人」為設計概念，強調人與天地萬物和諧共生，整體建築引進東方園林的意象，全是心靈、命理和宗教類書籍，店內不但設有解憂室，更具有全台第一家禪式風格的閱讀空間。

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許欽鐘表示，創辦人也是他阿公許克綏，20歲和妻子一起創業，在第一廣場開了瑞成書局，當初經營書局的原因是，在日本統治之下，不能忘了是台灣人身分，因此不但堅持終生不學日語，還從大陸引進漢文書籍，保存並傳承漢文化、弘揚佛法，由於兼營印刷等相關業務，才有如此基礎。

▲▼瑞成書局都是心靈、宗教和命理類書籍。

許說，瑞成從第一廣場搬到現址已經有27年，內部老舊，加上經營型態有些改變，也引進新的觀念，因此去年斥資3千萬整修內部，地下1樓、地上4樓，他坦承受到疫情以及數位化雙重衝擊，營運受到影響，但秉持專業化和多角化經營，一定會走出全新局面。

書店整體引進東方園林的意象，以青白色為主的水墨畫作，入室山水、明月、輕舟，植生牆、植栽造景帶入自然花草的氛圍，雅致靜謐，帶領讀者感受全台第一家禪式風格的閱讀空間。

▲瑞成書局開幕，吸引不少民眾出席。

書店的主題以「天地人」為設計概念，天地人出自《易經》，強調人與天地萬物和諧共生，地下1樓是開會、教室之用，1樓是心靈、保健圖書專區，以及2間獨立空間「解憂室，提供命理師、心理諮詢等陪談服務。

2樓規劃有五術命理醫卜圖書和文具、茶葉專區，3樓是宗教信仰類圖書與文物，包含佛教、道教、密宗、民間信仰等。

書店為體貼行動不便、年長者能更便利安全的上下樓，還斥資百萬設置氣動梭電梯，友善舒適的設施，打造貼心、無障礙的閱讀環境。

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