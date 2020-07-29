「新北水岸4.0」結合生態與智能　打造悠活樂園全齡新河濱！

▲河濱公園。（圖／翻攝自台北市觀光局台北旅遊網網站）

實習記者高琳景／綜合報導

新北市政府為補足市區綠地空間，在河川能維持基本防洪條件下，積極在河濱公園建設，提供民眾一個友善、全齡及多元遊憩空間，打造生態與全齡共融的休憩空間。

高灘地工程管理處處長謝俊隆於今日提出「2030新北水岸4.0願景」工程簡報，以3個軸向、3個策略，期望打造3個水岸願景，提供生態、全齡共融，增加智能旅遊水岸休憩空間，讓新北市成為知名水岸城市。

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新北市市長侯友宜表示，河川最基本還是排洪防洪功能，高灘地的建設以不影響河川原有防洪功能為最高原則，並加強跨堤設施及友善電梯的施作，打破堤防的阻隔，讓民眾能更親近河濱公園，加強與周邊城市的合作。

高管處希望以生態為優先，再來建設親子都能來遊玩的全齡共融遊戲場，並加強軟體服務，打造智慧旅遊網路，同時希望各局能夠多利用水岸空間辦理活動，共同行銷河濱公園。

謝俊隆表示，河川行水區擁有都會中難得的綠帶空間，一年受颱風豪大雨影響僅數十天，透過良好的管理策略，一年平均還有340天可供民眾休憩使用。

另外，謝俊隆提出希望在10年內打造至少3條生態水岸休憩空間，讓新北成為知名的生態水岸城市，並在10年內打造10場全齡共融遊戲場，最後再結合智慧行動，提供智能旅遊服務，打造智能化城市。

