快訊／五股社區公廁深夜傳槍響　42歲男「舉槍自戕」貫穿不治

▲警方在現場拉起封鎖線採證調查。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區29日凌晨3時許，一名男子在成泰路四段一處社區公廁舉槍自戕，保全聽到槍聲上前查看，驚見男子頭部中彈倒在血泊中，趕緊打電話報案。警消到場發現男子太陽穴遭子彈貫穿，已失去生命跡象，將他送醫急救仍因傷重不治。警方已在現場拉起封鎖線採證，將調查男子死因及槍枝來源。

據了解，42歲的洪姓男子為社區住戶，凌晨2時許走進社區一樓的公共廁所後，突然拿出手槍朝太陽穴自戕，當場血流滿地倒地，隨身的包包則散落在旁。巨大槍聲驚動保全，上前查看見到男子倒在血泊趕緊報警求助。

社區住戶表示，事發時有聽到廁所傳出一聲槍響，在廁所門口就看到洪男倒地在內，頭部冒出大量鮮血，身旁還有一把手槍，地面滿是鮮血。

▲警方調閱監視器釐清案發過程。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現洪男頭部2側太陽穴均有明顯槍傷，疑遭子彈貫穿，送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。警方經現場採證，初步排除洪男遭到他殺，並在洪男包包內找到證件及隨身物品，已查扣1把槍枝，由於洪男未留下遺書，將進行調查釐清洪男自戕原因及槍枝來源。

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