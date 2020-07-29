白飯小偷回來了！超商再推「辣江原道雪蟹蟹膏」　加碼蟹膏飯糰、細卷一次吃

▲全家辣江原道雪蟹蟹膏回來了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

這次一定要把握機會！全家今年2月將韓國有著白飯小偷稱號的超夯「江原道雪蟹蟹膏」搬進台灣，限量1.5萬份1周就賣光，人氣超高。時隔5個月，蟹膏又回來了且還是辣味，滿足嗜辣者的心，而這次還加碼祭出限量蟹膏飯糰、蟹膏細卷，讓民眾隨買隨吃，通通不能錯過。

▲江原道雪蟹蟹膏這次推出辣口味限量5萬盒。



看準韓流炫風，全家再度端出這碗「江原道雪蟹蟹膏」，不僅吃得到蟹肉且因十分下飯，有著白飯小偷封號，而此次是辣味款，微辣醬香融合鮮味十足的蟹膏，更加吸引人，全台限量只有5萬盒。

另外還加碼推出江原道雪蟹蟹膏飯糰、蟹膏細卷組，飯糰使用蟹膏入料，搭配韓國特有麻油風味海苔，限量只有18萬個；而細卷組是以壽司飯注入蟹膏韓式拌飯搭配小黃瓜，並做成雙口味款，每一口都好鮮，同樣限量15萬盒。即日起就可以買得到了。

▲▼加碼蟹膏飯糰、細卷。



除外搭上近來掀起的生吐司風潮，業者也找來世界麵包冠軍師傅陳耀訓，合作推出「生吐司」與「萬丹紅豆生吐司」2種選擇，生吐司是以湯種製法讓吐司呈現香甜柔軟貌，並加入屏東紅柴蜂蜜，香氣十足，另外還放進飽滿的萬丹紅豆款，總共限量1萬個，7月30日起開放訂購，隨盒還附贈4個奶油抹醬。

▲生吐司有原味、萬丹紅豆2種口味。

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