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全球預防未來傳染病發生　科學家預估至少花費222億美元

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▲▼野生動物買賣可能使疾病蔓延至人類 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼野生動物買賣可能使疾病蔓延至人類 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

 實習記者張呈緯／綜合報導

隨著全球正努力對抗新冠病毒，科學家警告，人類防止下一波疾病爆發的資金，已經出現嚴重短缺。根據《科學》雜誌的報告，預防與監控未來傳染病的資金，估計在222億美元至307億美元之間，儘管成本高，但與目前新冠疫情所造成的全球最低損失（8.1兆美元）相比，預防的花費明顯低出許多。

普林斯頓大學生態學與進化生物學教授安德魯•多布森（Andrew Dobson）表示，SARS，MERS和HIV 等新流行病幾乎每4到5年就會出現一次，對病毒基因相關的研究進行投資，能幫助未來在新疾病出現時，加快疫苗開發的時間。

雜誌中指出，隨著人類入侵自然環境，攜帶野生動物病毒（包括蝙蝠或老鼠）的機率增加，為了從源頭上防止這些病毒蔓延，各國都應該負起責任，協助減少森林砍伐與限制和監測野生動植物

聯合國該項目經理約翰內斯•雷菲施（Johannes Refisch）表示，剛果共和國和其他國家已經建立了監測野生動植物和人民健康的計劃，以便較早發現這種疾病，「如果我們的監測系統能夠檢測到這種疾病，我們有望有足夠的時間來招募一些醫生並找到應對措施。這對研究很重要，但也可以為當地社區提供更好的保護。」

除了野生地區的監測外，地域性的牲畜貿易也應當有適當的管理，各地的動物市場和貿易對疾病傳播構成了高風險。世界野生動物基金會的瑪格麗特•金奈德（Margaret Kinnaird）說，即使存在區域和國際的機構來規範相關貿易，他們能使用的資金卻嚴重不足，導致能發揮的功能有限。

根據瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）顯示，負責監督野生動植物交易的年度預算為600萬美元，然而在該類型貿易的最大區－東南亞國家聯盟，每年僅分配到3萬美元用於野生動植物貿易監測。

國際家畜研究所的科學家伯納德•貝特（Bernard Bett）說，對於較貧窮的國家，政府往往會將其他部門得重要性，置於疾病控制之上。「人們只有在發生大型傳染病時，才會了解到我們應該研究這些問題。」而對於監測與管理的重要性，專家們一致認為，不論是否發生疫情，各國政府都應該投注經費用以預防。

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