朋友轉行賣保險！突約見面「練銷售口條」保證不推銷　網曝1招分辨

▲很久沒見的朋友突然說在賣保險要小心。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

最怕很久沒聯絡的朋友突然邀約，目的卻是要賣直銷或保險。一名女網友表示，最近一位很久沒見的朋友傳訊息來，對方目前從事保險業，說想約她出來「訓練一下自己的銷售能力」，絕對不會強迫她買保單，但她仍半信半疑，PO文問其他人「想知道大家有聽過哪些保險業務的話術呢？」

原PO在PTT表示，和朋友已經很久沒聯絡，對方主動找上她並坦言自己轉職賣保險，但口條還欠缺訓練，所以想找人出來練習銷售技巧，並非是要賣她保險，單純是想找個對象訓練而已。即便朋友態度誠懇，原PO仍尷尬回應，目前沒有買保險的規劃與預算，對方卻堅持要約出來，還說「順便教你一些理財概念，讓你之後想買保險時不怕被騙，我也不想為了業績帶給朋友壓力。」

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▲業務有很大的銷售壓力，只好先從身邊朋友下手。（示意圖／Pixabay）



在朋友熱情的邀約下，原PO仍堅定立場地說，「不方便見面，有需要會優先找你」，這時本來訊息都秒讀秒回的朋友，瞬間變成已讀不回，如此現實的態度讓她很心寒，後來也和其他人聊到這件事，「他們說那只是話術而已，主動說要教你理財的十之八九都是騙子。」

網友用自身經驗整理出保險業務的萬用起手式，通常都是很久沒聯絡的朋友，對方劈頭就要約見面，開頭還會先問對方「你的夢想是什麼」，「朋友問我說你的夢想是什麼，我回答沒有，後來我才知道原來他只是做了保險想增員下線」、「之前保險公司實習過，大約就是教類似這樣的話術」、「萬用起手式都是你的夢想是什麼？現在工作滿意嗎？」

不過，也有人是真的遇過朋友只是想練口條，分辨對方動機的關鍵就是，兩人是否平常就有在聯絡，真的是熟識的好友，「我朋友也是保險業務員，真的只是找我練習介紹產品，順便讓我知道他們的產品，這樣而已」、「前提是久未謀面吧！就像是大學畢業10年從來沒有聯絡的，突然發喜帖給我，我也不會去的。」