菲籍「逃逸移工釣蝦場打工」見警急閃！警狂追200公尺　一查發現他已經逃6年

▲桃園市大溪警分局員警27日深夜在轄區某釣蝦場臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大溪警分局27日深夜在某釣蝦場擴大臨檢，4名男子見員警進入拔腿就跑，員警追趕200公尺才逮住。此外，4人都沒有身分證件，經清查後發現都是菲律賓籍逃逸移工，其中1人逃逸長達6年之久，4人均坦承為逃逸移工，原本來台擔任漁工或船員，但後來卻先後逃離雇主四處打工賺錢，警方將4人送往桃園專勤隊處理，並等候遣返。

大溪警分局指出，大溪分局27日實施擴大臨檢勤務，由分局長林樹國負責勤教部署，晚間近9時許在轄區某家釣蝦場臨檢，4名男子見員警立即拔腿想離開，員警上前盤查，其中一名男子乘隙逃跑，警方追捕約200公尺逮住帶回釣蝦場，員警清查發現，4人無相關身分證明文件，依規定帶回派出所調查。

▲桃園市大溪警分局員警27日深夜在轄區某釣蝦場臨檢，4名菲籍移工企圖逃逸被攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出，4名男子分別為38歲至48歲不等，均以移工身份來台擔任船員或漁工，但先後逃離被雇主通報行方不明，其中1人更逃逸長達6年之久，另一名45歲男子，今年初持觀光護照來台短期居留，但未依規定時間出境，4名移工在台期間四處打工賺錢，昨日見員警臨檢怕身分曝露才想拔腿逃逸，員警訊問後將4人送往桃園專勤隊處置，靜待遣返。

大溪警方呼籲，雇用外籍移工應符合規定以避免受罰，雇用非法移工雇主將處15萬元以上75萬元以下罰鍰，千萬不要貪一時方便，以免荷包大失血。

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