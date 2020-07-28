不爽被分手...宜蘭男「3度狂噴」前女友：好好賣鮑魚！超扯訊息內容曝光

▲阿正因涉嫌恐嚇前女友，因此被判拘役50日。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿正」（化名）與女子「小雨」（化名）是前男女朋友關係，但他卻在分手之後，多度傳訊息威脅、恐嚇對方，「引起我的殺機」、「我也讓妳無法生存」、「好好賣鮑魚死破麻」等。對此，宜蘭地院審理後，依法判阿正拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿正與小雨分手後，卻多度用LINE傳送威脅訊息給對方，「引起我的殺機」、「從沒有見過那麼賤的女人」、「最後我告訴妳，這次絕對不會放過妳們狗男女請放心」、「一個都逃不了」、「好好被人幹賤貨」、「好好賣鮑魚死破麻」。

阿正多次傳恐嚇訊息，已經造成小雨心靈上的畏懼，因此到警局報案，而阿正於警詢、檢察官調查時，都坦承確實有傳上述訊息給小雨，但矢口否認自己有恐嚇危害安全之犯行並辯稱，是因為當時小雨拿了自己的錢，卻又跟別人在一起，才會因此覺得生氣，又因為當時有喝酒，越想越氣，情緒比較激動才會傳那樣的訊息，只是想要警告她而已，並非要恐嚇對方。

對此，法官認為，阿正傳送的訊息，依社會一般觀念衡量，確實足以造成一般聽聞者心生恐懼，因此依犯恐嚇危害安全罪，判他拘役50日，如易科罰金，得以1千元折算一日。

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