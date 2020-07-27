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金正恩快操壞了！連日出席活動...授20軍官「白頭山手槍」　金與正在旁隨侍

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▲▼北韓最高領導人金正恩授與各軍官新研發的「白頭山紀念手槍」。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩授與各軍官新研發的「白頭山紀念手槍」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近來公開行程不斷！25日針對疑似染疫脫北者召開黨中央政治局擴大會議；26日至勞動黨總部舉辦儀式，授予各級軍官新研發的「白頭山紀念手槍」；27日參拜韓戰犧牲兵士墓地，紀念簽署停戰協定67周年。

▲▼北韓最高領導人金正恩參拜韓戰烈士墳墓。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩參拜韓戰烈士墳墓。（圖／路透社）

根據北韓官媒《朝中社》27日報導，為迎接祖國解放戰爭勝利67周年，金正恩該日參拜參戰烈士的墓所，致上崇高的敬意。據悉，北韓將1950至1953年的韓戰定義為抵禦外敵的「解放戰爭」，1953年7月27日簽訂《朝鮮停戰協定》後，每年的該日便成為北韓制定的「戰勝節」。

金正恩獻花時表示，「在激烈的戰爭砲火中，1950年代的祖國守護者們遺留下高貴的革命精神遺產，其功勳永遠不滅，將光耀青史。我深信，烈士們的英雄鬥爭精神會成為延續朝鮮社會主義的靈魂。」

▲▼北韓最高領導人金正恩授與各軍官新研發的「白頭山紀念手槍」。（圖／路透社）

▲▼北韓最高領導人金正恩與20多名各級軍官拍攝團體照。（圖／路透社）

▲▼北韓最高領導人金正恩授與各軍官新研發的「白頭山紀念手槍」。（圖／路透社）

同時，金正恩也在26日致勞動黨中央委員會總部，親自授與軍官們新研發的「白頭山手槍」，並與20多名的軍官拍攝團體合照，期望軍人們即使剩最後一滴血。參與典禮的有軍參謀長朴正天（박정천）、軍保衛局長、國家保衛相，以及各級軍團幹部。

而根據公開的相片，勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正也參與勞動黨總部內的該典禮儀式，其站在金正恩身旁，隨侍在側。

▲▼北韓最高領導人金正恩授與各軍官「白頭山紀念手槍」，胞妹金與正隨侍在側。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩授與各軍官「白頭山紀念手槍」，胞妹金與正隨侍在側。（圖／路透社）

金正恩在典禮上表示，「在這偉大的戰勝日，我授與共和國武力主要指揮成員們，軍需勞動階級新研發的『白頭山紀念手槍』。使出豪邁的力量抓起手槍，繼承主體革命偉業至最後一刻，這支手槍代表著黨對你們新世代軍事指揮官的信賴與期望。」

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