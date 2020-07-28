防疫醫護的家人日常！IKEA超暖影片　感謝無名英雄背後的英雄

▲IKEA近期推出暖心影片，感謝防疫期間無名英雄背後的英雄，做家人的堅強後盾。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

疫情趨緩，國人紛紛走出戶外享受陽光，心中不忘感念防疫期間許多醫護人員無怨無悔的付出。近期IKEA推出一部暖心影片，講述疫情期間，其實這群無名英雄背後還有一群默默守護著他們的「家庭英雄」，努力地適應著突如其來的生活巨變，主動挑起照顧家園的責任，學習一步步整理生活起居、陪伴孩子，成為防疫醫護們的堅強後盾，透過影片也更令人珍惜現在得來不易的每一天。

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影片從一位爸爸手忙腳亂替女兒準備午餐開始，有待加強的廚藝可看出父女兩人的相處日常才剛起步，儘管跌跌撞撞卻能看出彼此很願意一起努力付出。無論是女兒為爸爸吹頭髮，或者兩人一起整理家務，超有愛的相處互動，徹底超越言語可以形容的幸福與溫馨。

影片最後則是從事醫護工作的媽媽忙到半夜才回到家，卸下口罩後滿臉泛紅過敏與一臉倦容令人不捨，當她轉身看見女兒手繪的童趣卡片、以及客廳中為了等她回家卻不知不覺在沙發上睡著的父女時，立刻綻放笑容，讓她感恩自己在照顧別人的同時，家中的一切有愛她的家人在背後支持、守護。

回顧防疫期間，全台共同經歷一段長時間窩在家的過程，一點一滴培養出革命默契，才能在全球瘟疫持續無情肆虐的同時，成為領先全球的一片淨土持續享受「正常」生活。尤其在放慢了生活的步調之後，多出來的時間反而會去重新思考，工作與生活之間的平衡，許多人這時候才發現，家人永遠才是你最值得「浪費時間」的美好交流，也讓人更深刻感受到每一個家都是一個堡壘，每一個人都能勝任家人背後的無名英雄，而且家人不僅是你的神隊友，「家」更會在關鍵時刻成為你的堅強後盾。

這次IKEA透過影片表達品牌從防疫期間就與每個家庭肩並肩，締造更美好的「家」。想要好好照顧全家人的日常，讓家更有溫度？其實在IKEA就能找到關於美好居家生活的解答！來自瑞典的IKEA，擅長打造兼具美感與實用性的家具與家飾，為生活加分。不論是讓料理苦手廚藝"升級"的餐具器皿，或更換幾個抱枕家飾，都能快速改變居家情境，讓經歷一整天忙碌的生活之後，一回到家就能好好放鬆；甚至連陪伴孩子玩樂的繪本、玩偶及玩具收納箱等也一應俱全，只要透過一點點的小巧思，就能輕鬆改變居家氛圍，讓人更樂意花時間與家人相處，享受甜蜜愜意的居家時光。