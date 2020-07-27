花20元買罐裝茶飲變千萬富翁！全家板橋光復店開出特別獎...團購群組嗨了

▲花20買罐裝茶飲變千萬富翁，全家板橋光復店開出特別獎。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

財政部25日公布最新一期2020年5至6月統一發票中獎號碼，全家便利商店就開出2組特別獎1000萬元，消費者在板橋中山路光復店，只花20元買了罐裝茶類飲料，另一位在屏東鹽埔光復路豐年店花200元中獎。

板橋光復店line團購群組今天訊息響不停，不少社區民眾在裡面分享有人買了20元商品，幸運的把千萬抱回家，引起熱烈討論，甚至還有民眾挖出10年前在這家店跟特獎擦身而過的往事。對於此事，店員透露，這種好事確實有不少民眾會在群組興奮的討論，不過幸運兒到底是不是常客則無法得知，雖然大家都很想知道，但已經是5月的事情，監視器也沒有紀錄了。

▲▼全家板橋光復店開出特別獎，團購群組引起熱烈討論。（圖／記者許展溢攝）



全家透露，板橋光復店開出特別獎，其中只花20元中千萬的民眾是買了茶類的罐裝飲料。特獎200萬元開出2組，在基隆華復店、福興番花店，其中基隆華復店消費者花費149元購買鮮食商品。

頭獎20萬元則開出5組，分別在錦江店、台南承天店、中捷店、敦鼎店及神岡新社口店，消費者多半購買飲料、冰品、鮮食商品。其中敦鼎店的消費者，只花25元購買飲料就得20萬大獎。

▲消費者在全家板橋光復店只花20元中千萬發票。（圖／全家板橋光復店line團購群組讀者提供）



另外，全家指出，為鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出2組，分別是花蓮富強店、新竹聯詠店，消費者分別花費108、36元，購買大口飯糰、夯番薯、飲料商品中獎。



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