死亡數居世界第四　墨西哥衛生局長感染肺炎去世

▲墨西哥衛生局長格雷厄達（Jesus Grajeda）感染肺炎近兩週後病逝。（圖／翻攝自Facebook／Javier Corral）

實習記者閔文昱／綜合報導

墨西哥契瓦瓦州州長科拉爾（Javier Corral）周日表示，衛生局長格雷厄達（Jesus Grajeda）在感染新冠肺炎近兩周後，因引發心臟衰竭去世。

科拉爾表示，「格雷厄達博士一生致力於健康服務，並在契瓦瓦州社會面對新冠肺炎大流行的最困難時刻慷慨而堅定地做出了所有努力，除了悲傷，我現在沒有任何話可以表達我的所有感情。」

拉丁美洲目前被認為是全世界受新冠肺炎影響最大的地區，佔全球所有病例的26.83％。截至7月25日，墨西哥確診病例超過38.5萬人，死亡人數逼近4.35萬，死亡人數僅次於美國、巴西和英國，居世界第四位。

▼墨西哥目前因肺炎而死亡人數為世界第四（圖／路透社）

墨西哥契瓦瓦州州長科拉爾（Javier Corral）於Facebook發文哀悼▼