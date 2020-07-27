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美軍P-8A偵察機逼近福建！距離中國領海「僅76公里」　飛行路徑曝光

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▲▼美國派出軍機、軍艦進逼上海！距離比台北到台中還近。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

▲美軍P-8A巡邏機飛近中國，距離中國領海僅76公里。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

記者趙蔡州／綜合報導

美國近期頻繁派遣軍機偵查中國周邊海域。北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）26日表示，美軍一架P-8A海神式巡邏機26日下午出現在福建省東部海域，飛抵距離中國領海基線僅41.3海里（大約76.48公里）空域後才北返，可能是美軍偵察機近期最接近中國的一次。

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）在推特公佈2項消息，美軍26日下午派遣一架P-8A海神式巡邏機、一架EP-3E（白羊座）電子偵察機，分別從巴士海峽、中國東部海域往中國領海靠近進行偵察。

▲▼美國派出軍機、軍艦進逼上海！距離比台北到台中還近。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

▲P-8A海神式巡邏機飛行路線。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

其中P-8A從日本本島出發後，約26日中午12時進入中國東部海域，下午2時許甚至飛到距離中國領海（領空）僅41.3海里（大約76.48公里）空域。SCS Probing Initiative也寫下，這可能是美軍偵察機近期最接近中國的一次。

另外一架EP-3E（白羊座）電偵機則於26日下午2時23分被發現，出現在台灣西南部海域，距離福建省中國領海僅57.5海里（大約106公里），直到下午3時29分從巴士海峽往東飛離。

▲▼美國派出軍機、軍艦進逼上海！距離比台北到台中還近。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

▲EP-3E（白羊座）飛行路線。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative）

「南海戰略態勢感知計畫」指出，美軍軍機7月15日起已經連續11天在南海或廣東沿海進行偵查或巡弋，其中23日也一度逼近中國領海空域，被業餘無線電玩家，錄下解放軍空軍的警告內容。

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