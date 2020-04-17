差7公尺就撞上！俄Su-35「翻轉飛行」挑釁美軍　攔截持續42分鐘

▲ 蘇-35是四代半重型戰鬥機，具有遠程、多用途、空優、打擊等特性。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美軍在15日發出聲明指出，海軍一架P-8A「海神式」巡邏機飛經地中海上空時，遭到俄軍一架蘇-35（Su-35）戰機快速接近、攔截，隨後飛到前方上演「翻轉飛行」技巧，挑釁意味相當濃厚。雙方最靠近時只相距25英尺（約7公尺），讓美軍的飛行員陷於極度危險的處境中。

美軍在聲明中指出，P-8A的飛行完全符合國際法的規定，強烈譴責俄軍這種不負責任的行動，整起攔截行動持續42分鐘，飛行員一度受到強烈的尾流波動影響飛行，「不安全的飛行動作會增加失誤的風險和空中碰撞的可能性，也希望俄國可以保持國際規範行動。」

雖然全球新冠肺炎疫情持續延燒，但美俄等世界大國之間的軍事角力行動卻從未停止過。在受到攔截的同一天，美國海軍一支在波斯灣的部隊也受到12艘伊朗海軍船隻的接近。