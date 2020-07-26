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印度飆風戰機將進駐中印邊境　法國批准搭載「鐵鎚鑽地炸彈」

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▲▼ 飆風戰機,Dassault Rafale。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度從法國軍購的飆風戰機（Dassault Rafale）將在29日抵達印度。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境衝突表面上情勢暫緩，但檯面下雙方仍在積極部署當中，印度從法國緊急軍購的首批5架飆風戰機（Rafale）即將在29日飛抵印度，預計將會部署在中印邊境，為了進一步提升戰機的威力，甚至會搭載鐵槌（HAMMER）鑽地炸彈。

根據印度媒體ANI電視台報導，「鐵槌」的全名為「高度敏捷增程化模組炸藥」（Highly Agile Modular Munition Extended Range），由法國海軍與空軍共同研發，法國政府方面已經批准對印度出口鐵槌鑽地炸彈，由於採購需求相當緊急，已經決定抽調為其他客戶準備的庫存優先對印度供貨。

印度空軍的知情人士透露，採購「鐵鎚」使印度空軍具備了擊毀加固掩體的能力，例如所謂拉達克東線的山區工事。

法國交付的這5架戰機，將由印度最精銳的第17飛行中隊「金箭」（Golden Arrows）飛官從法國駕駛直接飛回印度，中途預計在希臘或以色列上空，由法國空中加油機進行加油。

▲▼疾風戰機（Rafale Fighter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲飆風戰機（Rafale Fighter）現在也是法國的主力戰機。（圖／達志影像／美聯社）

印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，以滿足印度空軍的緊急需求，當時主導這項軍購案的巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

印度消息人士指出，中國與巴基斯坦的空軍戰力，都無法與飆風戰機相提並論，這架戰機將使印度面對這兩個對手的競爭中取得優勢。

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