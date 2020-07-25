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敘利亞士兵搜獲「黑黃蜂」間諜無人機　只有16克重還能夜襲

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 ▲▼黑色大黃蜂,無人機。（圖／Photo: Richard Watt／MOD／OGDL-1.0）

▲只有16公克的黑黃蜂還不到手掌大小，推測在敘利亞東北方發現的無人機是美軍所有。（圖／Photo: Richard Watt／MOD／OGDL-1.0）

實習記者簡立宇／綜合報導

敘利亞軍方最近搜捕到一台不到手掌大小的「間諜無人機」，這是一台「黑黃蜂」(BlackHornet)超小型無人機，由於一次只能飛20分鐘，因此推測是電力耗盡才墜落地面被發現。發現的位置位於土耳其、伊拉克交界處，礙於電池限制黑黃蜂無法飛太遠，目前尚不能確定操作者是誰。

根據《The Drive》報導，最近網路上傳出一張照片，2名敘利亞士兵手裡拿著「黑黃蜂」(BlackHornet)超小型無人機，並表示這是他們在敘利亞東北部哈塞克省(Hasakah)塔爾塔米爾鎮(Tal Tamr)發現的，該省北臨土耳其，南接伊拉克。

這款黑色大黃蜂由挪威的Prox Dynamics公司研發製造，後來該公司被FLIR系統公司(FLIR Systems)收購。美、法、英、德等國的軍隊都在使用，它有3個攝像頭，前、下、45度朝下三個角度，能提供操作員「全動態影像」與「靜止圖像」。其中拍照的圖片解析度為1600x1200，而影片解析度也能達到640x480，能夠滿足偵察需要。
 

黑黃蜂非常輕巧，包含電池只有16公克，最高時速18公里。雖然充一次電只能用20分鐘，但同樣的20分鐘也能充滿90%的電力。另外，最新的黑黃蜂有2個全動態白天攝像機，以及1個熱像儀，能在夜間運行。

敘利亞軍方不清楚是誰在操作這架無人機，但美軍各單位從去年開始就廣為使用黑黃蜂，在敘利亞的特種美軍部隊也多使用該版本，因此推測為美國所有。

無人機適合沿著巡邏路線偵查城市地區，並監視小型基地周邊，以對抗突發攻擊與危險。敘利亞東北部位於土耳其與伊拉克的敏感地帶，又適逢美俄衝突加劇，任何風吹草動都讓人提高警惕。

如今最新版本的「黑色大黃蜂」是PD-100型號，具備長波紅外線傳感器。一架價就要19萬美元（約台幣551萬元），售價在25萬美元（約台幣725萬）以上。

 
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