敘利亞士兵搜獲「黑黃蜂」間諜無人機　只有16克重還能夜襲

▲只有16公克的黑黃蜂還不到手掌大小,推測在敘利亞東北方發現的無人機是美軍所有。(圖/Photo: Richard Watt/MOD/OGDL-1.0)



實習記者簡立宇/綜合報導

敘利亞軍方最近搜捕到一台不到手掌大小的「間諜無人機」,這是一台「黑黃蜂」(BlackHornet)超小型無人機,由於一次只能飛20分鐘,因此推測是電力耗盡才墜落地面被發現。發現的位置位於土耳其、伊拉克交界處,礙於電池限制黑黃蜂無法飛太遠,目前尚不能確定操作者是誰。

根據《The Drive》報導,最近網路上傳出一張照片,2名敘利亞士兵手裡拿著「黑黃蜂」(BlackHornet)超小型無人機,並表示這是他們在敘利亞東北部哈塞克省(Hasakah)塔爾塔米爾鎮(Tal Tamr)發現的,該省北臨土耳其,南接伊拉克。

這款黑色大黃蜂由挪威的Prox Dynamics公司研發製造,後來該公司被FLIR系統公司(FLIR Systems)收購。美、法、英、德等國的軍隊都在使用,它有3個攝像頭,前、下、45度朝下三個角度,能提供操作員「全動態影像」與「靜止圖像」。其中拍照的圖片解析度為1600x1200,而影片解析度也能達到640x480,能夠滿足偵察需要。



Some reports that SAA found samll American UAV in Tal Tamr CS pic.twitter.com/xQNX27Av63